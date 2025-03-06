來稿｜平衡各方利益推動創科　教育及青年發展

來稿作者：黎達成



新一輪財政預算案成埃落定，綜觀預算案的制定過程，政府進行數以百場的諮詢活動，雖然社會對兩元乘車優惠調整迴響較大，公共福利政策一向覆水難收，但考量到政府長期的財政壓力，在平衡各方面的利益和考量，現時提出的調整已算是取其平衡。在報告中，筆者較為留意是政府提出的關於促進創科產業，教育及青年發展三方面發展，畢竟短期的措施有助提振經濟，但中長期的政策才能有助推動本港經濟命脈持續發展，為青年提供更多元發展機會。

如何守正創新，促進新質生產力發展是香港產業發展的未來關鍵命題。打造香港成為國際創新科技中心需要人才的投入，而青年對創新科技產業的態度尤其重要，筆者去年曾進行一項有關香港青年對參與創新科技產業的研究，普遍青年對創科產業並不抗拒，但均希望政府能引入更多優質創科龍頭企業，帶動本地創科發展。《財政預算案》提出設立十億元，成立香港人工智能研發院及舉辦國際機器人大會，筆者認為此舉絕對有助提升本地創科在社會大眾的氛圍及認知。

從ChatGPT到Deepseek，從電商零售、智能物流，再到無人駕駛，甚至是線上遠端醫療、智慧型城市建設等，人工智能的科技應用正加速改變人類生活，為社會各行各業潛在經濟效益，全球市場正在發動一場科技革命。為加強社會大眾對創新科技的認知，筆者建議民青局與創科局可合作在十八區定期舉辦科普教育嘉年華，讓智慧生活科技應用走入民間，讓普羅大眾感受科技應用對生活的便利影響，長遠來說，有助提升本地中小企及市民的數碼認知及能力。

在推進香港成為國際高端人才聚集高地及高等教育樞紐，政府持續優化相關人才入境及教育政策。筆者留意到政府去年提出「香港未來人才深造獎學金計劃」，今次《財政預算案》提出「香港博士研究生獎學金計劃」，兩項計劃以加強人才發展爲目標。為更好凝聚及扶持本地人才發展，政府有需要持續地培育本地人才發展工作，根據過去五屆「指定研究院修課課程獎學金計劃」的資料顯示，獲得獎學金人數達4500人，在面對本地人才荒問題，筆者建議政府牽頭成立「香港未來人才校友會」，邀請過去曾接受或獲得政府教育局提供獎學金的學生加入平台，仿效民青局設立連青人網絡，持續聯繫這批青年人才，長遠來說，有助香港穩固高端人才聚集地，以及凝聚一班對香港具備向心力，願意服務及支持香港的未來人才。

此外，政府在推進青年發展工作上確實不遺餘力，繼施政報告提出強化對連青人網絡的支援外，是次預算案亦落實放寬「大灣區青年就業計劃」及「展翅青年就業計劃」的門欄，為扶持青年職業發展給予更多機會。根據相關研究顯示，青年畢業後對自己事業前景的認知較為模糊，約15%青年從事非全職工作為主。

筆者留意到近年越來越多青年成為斜槓族，樂意以自身的創意和技能發展事業，這種缺乏固定僱主但能賺取收入的工作模式成為青年的新寵兒。這種現象讓政府在推動相關青年就業支援計劃時，不妨考慮增設更多支援計劃給予這批斜槓族，例如增設持續進修基金的課程內容，以職業及技能導向，邀請著名的網絡紅人舉辦務實培訓工作坊，以師徒模式帶動青年入行；或提升勞工處青年就業服務中心的服務門檻至覆蓋35歲青年，給予更多機會讓青年持續學習。筆者相信受到未來經濟持續不景氣的影響，相關斜槓族數字可能會持續上升。

總結來說，正如預算案演辭封面用上湖水藍色，形容代表未來發展的無限機遇。筆者相信只有政府繼續大力支持創新創業及青年發展，香港未來將會為經濟帶來新的光景。

作者黎達成是香港明匯智庫項目主管，從事青年發展及創科政策研究，亦是政府諮詢委員、地區三會及青年委員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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