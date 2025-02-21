今日新聞8分鐘｜男子站外猝死港鐵拒借AED?｜校巴司機死前救車

2元乘車｜消息：維持滿60歲享優惠 每月限240程 10元以上變兩折

財政預算案即將公佈，社會最近熱論焦點為兩元乘車優惠會否調整。可靠消息指，滿60歲即可享有兩元乘車優惠會維持不變，但會施加限制，以每月240程為上限，以一個月計，即平均每日8程。而十元以下的車資會繼續收2元，但10元以上的車資，將改為兩折計算。例如8元的車資則只需付2元車資、但20元的車資就會收2折、即要付4元車資。

消息指，本方案一方面繼續維持60歲或以上市民可享優惠，另一方面可以解決長車短搭的問題，皆因長者如選擇乘坐較貴的公共交通工具，部分費用需自行承擔，故會自行考慮。消息亦指，相信每240程已能滿足出行需要，同時有助減少「長車短搭」，無違反政策原意。

由於改動八通系統需時，相信新安排至少要在預算案公布後的幾個月時間，方能落實。

亞馬遜鸚鵡走失兩日被困樹上 叫「爸爸」惹獨留誤會 人雀喜重聚

一隻10歲大的亞馬遜鸚鵡，兩日前在粉嶺住所飛走後失蹤。今日（21）牠在粉嶺吉祥街一棵樹上叫「爸爸、爸爸」，惹來附近學校老師誤以為有人獨留兒童，查證下發現鸚鵡身影，連忙通知主人，報警後由消防員協助拯救。

警搗新蒲崗工廈毒品倉拘一男 揭養生沖包暗藏$610萬大麻花

警方昨日（19日）在新蒲崗搗破一個千呎工廈單位毒品倉，檢獲24公斤大麻花，市值達610萬元，揭發毒販以養生沖包及香口膠等作掩飾，鋁鉑包裝袋印有杭菊花、杞子等成份，實則內有乾坤。

行動中，警方拘捕一名31歲本地無業男，懷疑他受金錢利誘，被販毒集團招聘管理毒品倉。他被落案起訴「販運危險藥物」及「管有危險藥物」罪，案件於明天（21日）提堂。

校巴司機猝死｜暈倒前救車上壆 死者兒子：盡咗職業司機要做嘅嘢

今早（21日）一輛空載校車，在馬鞍山錦英路掃欄後剷上行人路，78歲司機昏迷車上，送院搶救後不治。原來死者「楊叔」經營租車公司約40年，主力做校巴接送，胼手胝足養大子女，而公司在沙田區內薄有名聲，近年楊叔將生意交予兒子打理，閒時落場「客串」打發時間。死者兒子稱，醫生初步診斷當時是心臟病發；而車CAM顯示楊叔在失去意識前救車，將車扭上矮欄剎停，以防滑下斜路釀成意外，「嗰刻盡咗職業司機要做嘅嘢」。

荃灣西站外男子猝死 休班醫護曾施救 網上發文批港鐵拒借AED機

上周五情人節（14日）當日，港鐵荃灣西站外有人猝死。一名烏克蘭籍男子在車站外暈倒，有休班醫護人員上前為他施心外壓急救，惟借用港鐵站的AED機未能成功；事主送院後被證實不治。該休班醫護事後在網上發文指，一名港鐵職員聲言「唔係港鐵範圍內唔關佢事」；帖主批評：「 港鐵做公共服務，點樣唔關你事？」又質疑為何不在港鐵範圍就不可以借機。

港鐵表示，紀錄顯示，求助人於當日下午3時13分，在車站控制室外接觸港鐵維修部人員求助，職員接獲求助後，隨即陪同求助人進入控制室取AED機，而救護車抵達現場時間為3時12分；又指事發過程時間短促，港鐵人員已盡力提供協助，處理事件的溝通過程中，有人員在確認病者位置時，曾形容事發地點不在車站範圍，「由此可能引起求助人的誤會」。港鐵強調，當時在場的人員已盡力由車站到現場協助，「並不存在拒絕借出AED，或因事發地點不在港鐵範圍為由拒絕作出協助」。

好市民獎｜ 三內地生來港旅遊遇墮海女子 臨危不亂分工救人

「好市民獎頒獎典禮2024」將於2月23日舉行，今屆主題為「好市民∙好故事∙隨處現」，共80名得獎者。今屆得獎的不止是香港市民，還有初次來港旅遊的三名深圳大學生，遇上女子墮海，即時分工伸援手，包括及時拋下救生圈、報警及呼救，成功救回女事主的性命。縱使三名內地生未有落海拯救，改以其他形式，他們解釋：「我們怕跳下去後，救不了人還自身難保。」更能突顯他們機智過人，榮獲警方頒發好市民獎。

民主黨公布展開解散程序．足本重溫｜主席羅健熙：仍想為香港付出

成立逾30年的民主黨醞釀解散，中央委員會今天（20日）開會商討前路，主席羅健熙會後見傳媒。他公布會中央委員會決定展開解散，會成立一個三人小組跟進解散的相關安排。將舉行會員大會進行表決，最少50人出席，如得至少75%出席人士投票通過，便會正式解散。

羅健熙表示，民主黨仍然「想喺香港呢個地方去付出」，但解散有好多原因不能透露。

Elon Musk保守主義集會揮舞電鋸 「怒斬官僚主義」｜有片

美國富豪馬斯克（Elon Musk）2月20日出現在華盛頓郊外的保守政治行動會議（CPAC）上，揮舞着電鋸，稱要對官僚主義「開刀」，並表示願意對美聯儲進行審計，並指責民主黨「叛國」。