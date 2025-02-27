港鐵凍價｜第四季住戶入息按年跌1.3%　今年必不加價　減價機會微

政府統計處今日（27日）公布去年第4季家庭住戶每月入息中位數為29,600元，按年錄1.3%跌幅，觸發港鐵可加可減封頂機制，港鐵今年至少需要凍結票價，是繼2022年後再次凍價。至於是否有望減價？此則須等到下月底統計處公布第四季運輸業名義工資指數變動才揭曉，但由於去年12月綜合消費物價指數變動呈正數，以現時數字所看，除非該數字錄得較大跌幅，否則不大機會減價。



根據可加可減票價機制，港鐵今年至少需要凍結票價。（盧翊銘攝）

今日公布的去年第四季《綜合住戶統計調查按季統計報告》，季內家庭住戶每月入息中位數為29,600元，按年減少元400元，跌幅為1.3%。

根據港鐵可加可減票價方程式中的「封頂」機制，今年票價加幅不可高於前一年第四季家庭住戶每月入息中位數變動，由於今年 故須凍價。

生產力因素的安排（立法會文件）

至於是否有機會減價？方程式下，須將去年12月消費物價指數及去年第四季運輸業名義工資指數變動相加，再乘以0.5，並扣減與港鐵物業利潤掛勾的生產力因素（會在0.6至0.8%之間），便能得出票價加幅結果。若得出結果不夠1.5%，則未能達到加價門檻，該年需要凍結票價，將加幅延至翌年再檢視。

根據可加可減票價機制，港鐵今年至少需要凍結票價。（盧翊銘攝）

雖然第四季運輸業名義工資指數變動下月底才出爐，因去年12月消費物價指數錄得1.4%升幅，若代入第三季數字，方程式錄得須加價1.8%結果；因此除非上季運輸業名義工資變動錄得較大跌幅，令方程式最終錄得負1.5%或以上數字，才會減價，若方程式錄得正數，相關加幅則須延後加價。

值得一提是，因去年封頂機制「封頂」加3.09%，仍有1.91%延後加幅，相信若港鐵不主動取消延後加幅，今年凍價後，相關延後加幅會再次滾大。