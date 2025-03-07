北韓睽違5年開關　港首朝鮮團見聞大不同　導遊用自家品牌手機？

新冠疫情過後，全球各地復常，惟朝鮮（北韓）至去年底才逐步開放旅遊。本地旅行社DeWonder Travel創辦人陳成軍睽違五年，上周終可率團前往羅先經濟特區，發現當地導遊已不再使用「傻瓜機」聯絡，轉用疑似朝鮮自家品牌的智能手機，而街上大部份居民仍然佩戴口罩，似乎仍未離開疫情的陰霾。

行程方面，朝鮮當局也配合加入更多體驗式行程，例如破天荒開放食物工廠及製衣廠，團友亦可嘗試親身製作朝式泡菜，在「金三角銀行」開辦信用卡，甚至與工人一起卡拉OK。下文將揭曉朝鮮疫後大不同的神秘面紗。



DeWonder Travel成為疫情後香港首間發往朝鮮的旅行社。（受訪者提供圖片）

疫情以來有逾500人預繳訂金待朝鮮開關 香港首團團友僅5人

主打深度遊的旅行社DeWonder Travel，自2015年起已帶領約一萬港人到朝鮮觀光。惟2020年初疫情爆發後，朝鮮政府採取封關措施，儘管全球各地已步向復常，但當地直至近月才重開國門，率先向關係緊密的俄羅斯開放旅遊，其後再在今年2月初提供5個名額，邀請代表香港的DeWonder Travel，率團前往朝鮮東北部的羅先經濟特區。

旅行社創辦人陳成軍表示，自疫情爆發以來，已有逾500人預繳3,000元訂金，期待朝鮮開關後可立即到當地旅遊。因此團隊上個月收到通知後，已即時聯絡留位顧客，最終順利但倉猝成團，如期在上周一至周四（2月24日至27日），來一場說走就走的朝鮮旅遊。

目測街上約有6成人戴口罩 金正恩圖像隨處可見

朝鮮採取封閉的國策，在外界眼中成為最神秘的國度。目前旅客不能以自由行的方式到訪朝鮮，必須跟隨旅行團，遵從指定景點及路線遊走。換言之，旅遊業對朝鮮當局而言，除了是賺取外匯的途徑外，也是「大外宣」的手段之一。

其實陳成軍可謂是「北韓達人」，年紀輕輕已到訪朝鮮約30次，更與合夥人共同撰寫《去過北韓五十次，你問我答》。闊別五年，他觀察到當地仍未離開疫情的陰霾，目測街上約有6成人佩戴口罩，同時朝鮮最高領導人金正恩的圖像隨處可見，估計與其政權鞏固有關。

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導遊終棄用傻瓜機 轉用朝鮮牌智能手機

朝鮮形象是貧窮落後，但陳成軍觀察到當地似乎想展示高科技一面，例如在巴士增設LED顯示屏，部份民居的樓頂裝有太陽能板。甚至兩名當地導遊也擁抱科技，不再使用「傻瓜機」聯絡，轉用疑似朝鮮自家品牌的智能手機，再通過內聯網以類似WhatsApp的軟件發送短訊，空閒時間則積極進修，在網上觀看俄語教學影片。

陳成軍笑說當時的整蠱過程︰「因為係個男導遊，我就搶咗部手機，就問佢邊個係你聯絡開嘅女仔，佢督咗畀我睇。我一開始就想玩佢，但係一個心嘅Emoji（表情符號）都冇，我唔知係咪佢哋國家禁咗呢樣嘢，唔應該有傳達愛意，咁露骨嘅東西。」

朝鮮人整體身材瘦削 女性有種「沒有整容的美」

唯一不變是，陳成軍指出當地居民的身材一如既往地瘦削，戴眼鏡的居民寥寥無幾，年輕男性或因朝鮮上世紀90年代發生的大飢荒，平均身高明顯低於韓國。不過女性面容好，大部份身材高䠷，相對於韓國整容風氣盛行，他更形容為有種「沒有整容的美」。

體驗式行程增加 破天荒在工人俱樂部唱K

陳成軍並感受到朝鮮銳意發展旅遊業，加入更多體驗式行程，例如破天荒開放食物工廠及製衣廠。他們更嘗試親身製作朝式泡菜，並在「金三角銀行」開辦一附有人民幣25元的信用卡，惟導遊隨後阻止他們在商戶刷卡，只能當作紀念品，連同泡菜帶回香港。

最令陳成軍印象深刻是，團友可到訪工人俱樂部唱卡拉OK，並首次在校園欣賞跆拳道表演，再次觀察到朝鮮的另一面。「好多劇情都係男性欺負女性，最後女性扳到男競爭對手。我覺得朝鮮至少表面宣傳緊女性地位係平等，沿於社會主義國家好講求呢一套。」

陳成軍可謂是「北韓達人」，年紀輕輕已到訪朝鮮約30次。（盧翊銘攝）

籲旅客赴朝鮮切勿抱持挑戰的態度 記得帶濕紙巾

團友出發往朝鮮前，究竟有何準備？陳成軍表示，旅客切勿抱持挑戰的態度，例如嘗試在禁區拍照。他強調遵守規矩不代表認可朝鮮的精神，但最重要保護自身安全，建議旅客抱持白紙的心態，享受當地文化帶來思想震撼的樂趣。

「以前都有啲旅客當咗所有嘢係假，有個人直頭想問當地人係咪演員，我就話有咩謂呢。即係究竟真定假，部機係咪華為，咁你咪睇下囉，可能又唔完全係呢，可能佢又改咗啲嘢呢？我覺得應該係諗個過程，唔係去驗證你自己假設，其實去北韓都幾哲學㗎。」

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陳成軍提醒，當地的廁所普遍無水洗手，叮囑旅客記得帶備濕紙巾；出發前也可通過旅行社購買保險，但上網卡只能在當地特定商店購買。「我今次就係唔記得咗同大家講，搞到大家成日冇得洗手。」

團費較疫情前高20% 簽證手續無變化

陳成軍接下來計劃每個月開辦兩團到羅先經濟特區，團費約為1.1萬至1.2萬元，較疫情前增加20%，簽證手續則沒有變化，另外平壤馬拉松旅行團（詳情）也將於下個月出發。他認為疫情已改變部份港人的旅遊觀念，他們更願意報團前往冷門的旅遊目的地，估計朝鮮、不丹、伊拉克及古巴等地，將會愈來愈受歡迎。