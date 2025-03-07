啟德體育園｜青年運動場跑道開放　今早寒冷用家不多　均滿意場地

啟德體育園今日（7日）起陸續開放部分運動設施，首階段有啟德青年運動場跑步徑及乒乓球室。場地早上7時起開放予已成功預約的公眾使用，惟今早天氣寒冷，氣溫普遍降至12度左右，香港01記者現場所見，來跑步的市民為數約20人。入場人士普遍對場地感滿意，惟個別市民指儲物櫃有點難用。



啟德青年運動場早上7時起開放予公眾，現場人數不多，入場順利。（夏家朗攝）

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居於九龍城的鄺先生特地趁場地第一日開放，昨日預約使用青年運動場跑步徑。他指，九龍城區運動場不多，而九龍仔公園位置比較偏僻，所以平時也是去九龍灣或斧山道運動場跑步，但這兩個場地的使用者較多人。他認為預約過程不困難，若果青年運動場跑步徑不太擠擁的話，會願意付費預約晚間時段。

有市民指跑道去水設施理想。（夏家朗攝）

居於九龍城的鄺先生趁場地第一日開放預約來跑步。（夏家朗攝）

市民麥先生今早亦來跑步，因這兩天下雨，他最關注場地去水問題。他表示，這運動場的去水設施較好，見到跑道上只有小量積水，而跑道亦十分啜腳，不會很滑。惟他希望場地有硬件需要改善，例如沒有任何地方可供放置個人物品，必須把個人物品放在更衣室的儲物櫃裏，但儲物櫃的鎖是密碼鎖，更改密碼有點麻煩；另外，整個場地只有兩個飲水機，放在同一個地方。他認為可多設置一、兩個。

另一位市民黃先生亦特地預約場地開放的第一天，希望來看看場地設施，再決定會否長期使用場地。他表示滿意場地，但覺得預約手續有點繁複，可用時段不多。他同樣表示使用更衣室儲物櫃時遇到困難，更要職員幫忙換另一個。

啟德體育園今日起開放部分設施供市民使用，首階段有啟德青年運動場跑步徑及乒乓球室。要使用設施、只要年滿15歲人士可登記做會員，透過啟德體育園網站或手機App預訂未來10日內可供租用的體育運動設施，首階段先開放啟德青年運動場跑步徑及乒乓球設施。截至昨晚8時，共有1,210人成功預訂跑步徑設施，另有90人預約乒乓球設施。

其中，啟德青年運動場跑步徑不收費時段爲上午7時至10時及中午12時至下午3時，下午5時至下午10時半則需收費每位18元。