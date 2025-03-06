啟德體育園開幕禮籌備倉促難就檔期　舒拉寶娃張學友網球對打落空

撰文：勞顯亮
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啟德體育園3月1日的開幕典禮，直播、製作均有種種傳言，節目總監製梁慧儀Silence Leung接受《香港01》訪問，首度開腔回應爭議，並大談遺憾，就是就是心目中一些表演項目，因為藝人檔期問題而未能成事，如未能集齊網球界兩大女將舒拉寶娃（Sharapova）、李娜，與兩位香港熱愛網球的巨星張學友、陳奕迅對打；亦未能集合電影《九龍城寨》四子，在身處九龍城的啟德體育園表演。
作為有多年經驗的製作人，梁慧儀說去年新加坡豪砸200萬美元買斷Taylor Swift亞洲地區巡迴演唱會主辦權，是職業生涯中聞所未聞，但她對香港能吸引國際巨星有信心，預告G-Dragon將會來港開演唱會，並籲各方爭取明年Taylor Swift、BLACKPINK亞洲巡演的檔期。

啟德體育園開幕禮總監製首開腔　回應不能直播、央視參與等質疑
啟德體育園開幕典禮節目總監製梁慧儀Silence Leung，接受《香港01》訪問，解答坊間種種疑問。（王海圖攝）

作為啟德體育園頭炮演出，坊間一直傳言四大天王將會在開幕典禮中「合體」。節目總監製梁慧儀說此說法並非源於她，「傳言我們很難去解釋，四大天王那個傳言，我不知道政府有無與他們商討過。據我所知四大天王如果要參與3月的演出，是很困難的，因為張學友本身有巡迴演唱會，廣州站已經獲得內地批文，去年已經確定日期，如果要取消演出，要與很多方面交代。」

梁慧儀2023年曾負責張學友廣州站、佛山站的製作，與張學友團隊相熟，亦曾想爭取「歌神」的檔期，但不只是想他到啟德唱歌，而是打網球。

「當初希望張學友、陳奕迅會來，為什麼呢，因為我與外國的體育經理人商談過，舒拉寶娃（Sharapova）好想來，李娜又好想來香港。我自己亦好喜歡運動，如果兩個傳奇網球女運動員，再加上我們香港兩個喜歡打網球的巨星（張學友、陳奕迅）一起跨界合作一定很精彩。」梁慧儀說籌辦演出要有理想，但現實往往有落差，因為陳奕迅、張學友都有巡迴演出，檔期無法遷就。

會因為檔期問題，「城寨四少」林峯、劉俊謙、胡子彤與張文傑，無法在啟德體育園合體。（資料圖片 / 葉志明攝）

另一個落空的理想，就是讓電影《九龍城寨之圍城》，在位於九龍城的啟德體育園重現，「但劉俊謙的檔期問題，他在拍攝，無辦法走開，所以很遺憾，《九龍城寨》四子不能在現場對打、唱歌。」

最後啟德開幕典禮有香港和內地的歌手、運動員同台演出，市民有讚有彈，梁慧儀說挑選演出者，特別兼顧「老中青」不同年紀的歌手，有林子祥、葉蒨文、葉麗儀等殿堂級歌手，天后容祖兒，還有新一代正在上升的Gin Lee（李幸倪）、MC張天賦。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩另一個身份是「Hellossss」，毫不掩飾支持Ian陳卓賢，不過演出者就無他及他所屬的男團MIRROR，究竟局長有無提出過邀請MIRROR呢？梁慧儀笑着回答：「冇冇冇冇！呢個真係冇！」

2024年3月2日，Taylor Swift到新加坡舉行演唱會。新加坡政府以高價「賣斷」她的世界巡迴演唱會亞洲去舉辦權。（Ashok Kumar/ TAS24 / Getty Images for TAS Rights Management / 視覺中國）

香港與新加坡在政治經濟文化各方面都上演雙城記，繼去年「搶」輸了Taylor Swift後，今年Lady Gaga亞洲巡迴演唱會又無香港站，再輸一仗。不過作為有多年經驗的製作人，梁慧儀就有不同看法，「 說香港政府不夠aggresive（進取），並不公平。從我的觀點看，新加坡政府與Taylor Swift經理人說，我給200萬美元，你整個亞洲都不能去，他們做到這個動作。若香港政府做這個動作，可能我們市民又覺得，為何你要怎麼做，200萬美元是納稅人的錢。」

Taylor Swift被新加坡「買斷」，是梁慧儀職業生涯中聞所未聞，「這是我第一次見，我人生中未想過可以這樣。」她覺得香港政府依然可以爭取其他國際巨星來港，「將來很多巨星

G-Dragon會來（香港），據我所知他應該會去啟德。Taylor Swift明年又再來（亞洲），BLACKPINK又會再合體，很多不同演出都會來（亞洲）。到底政府的態度如何去搶，就真的不知道。」

2024年8月9日，BLACKPINK出席世界巡迴大電影《Born PINK》發佈會。（Lee Jae-Won / AFLO / 視覺中國）
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