啟德體育園開幕禮總監製首開腔　回應不能直播、央視參與等質疑

2025年3月1日的啟德體育園開幕典禮，節目製作、直播安排的種種疑問，從2月到開幕之後幾日還未解開，報章專欄和政界流傳，都指因為中央電視台製作而未能直播，不過政府從無正面回應，又從無公開製作公司名單，直至節目完結翻看片尾字幕都不見央視身影，只見「策劃及統籌」是「Algernon Entertainmen阿爾吉儂娛樂」，總監製兼其中一位總策劃，是梁慧儀Silence Leung。

她是資深演唱會和影視製作人，1980年代已經帶香港歌手到內地巡演。記者根據此線索，找到上她的公司，她亦大方受訪解答疑問，稱去年12月才確認必須要在今年3月舉辦，時間倉促，至於直播與否是由政府決定，央視有參與邀請嘉賓，但並非總製作公司。



啟德體育園開幕典禮節目總監製梁慧儀Silence Leung，接受《香港01》訪問，解答坊間種種疑問。（勞顯亮攝）

政府對傳言不置可否 節目片尾名單無央視

文化體育及旅遊局2月4日才正式公布，啟德體育園主場館會在3月1日開幕；2月11日政務司司長陳國基才公布開幕當晚會有表演。不過報章專欄和政圈流傳，因為製作判予中央電視台，評估過後未能直播。

2月18日，行政長官李家超回應記者直播安排的提問，說「在這方面我知道製作公司已經不斷努力，作出他們認為可以在短期內做得最好的安排。」

2月21日文化體育及旅遊局局長羅淑佩上電台回應報章專欄，就說「你引述（報章）說有央視參與，會不會有技術局限。怎麼會有？大家看央視完全知道製作多麼強。」

3月1日當晚四台轉播節目結束時才發現，字幕並無央視蹤影，與羅淑佩此前不置可否的答案有出入。

3月1日啟德體育園開幕典禮，電視台當晚播放錄播版本，片尾字幕列出製作及統籌公司「Algernon Entertainment 阿爾吉儂娛樂」，及總監製梁慧儀Silence Leung。（ViuTV畫面）

總監製：12月才確認 時間倉促

3月5日啟德體育園開幕典禮總監製梁慧儀接受《香港01》訪問，首次開腔解答疑問。她說開幕禮的主辦方一直都是啟德體育園，「我一直是一個幫忙身份去建議，到確認做已經是12月。今年農曆新年是1月，12月（才確認）對一個表演來講是很緊張，後來我才知道3月做七人欖球賽，一定要在之前做開幕表演。」

據了解啟德開幕典禮籌備倉促，找過不同製作公司和資深製作人問意見，但時間緊迫來不及正式招標。梁慧儀有多年演唱會的經驗，其公司2023年做過張學友世界巡迴演唱會廣州站和佛山站，2024年集齊林丹、李宗偉、陶菲克、Peter Gade羽毛球界四大天王，到巴黎鐵塔打慈善表演賽，有演藝和體育經驗，所以啟德就找到她做統籌。

2024年，巴黎奧運開幕前100日，梁慧儀的公司主辦「中法羽毛球慈善盛典」，邀請林丹、李宗偉、陶菲克、Peter Gade羽毛球界四大天王到巴黎鐵塔打慈善表演賽。梁慧儀（右二）當日有出席活動儀式。（資料圖片）

非全包製作 啟德與台燈聲直接談

「當他們確認後問了我們好多意見，希望我們幫手請嘉賓，我當時身份是（負責）整個（節目）概念，幫忙介紹嘉賓。」梁慧儀說，以往演唱會會有一間公司負責整個製作，再分判舞台、燈光、音響等，但這次她的身份只是統籌，「香港做舞台、燈光、音響，做得好好、很有經驗的幾間公司，我會直接介紹給啟德，讓他們直接談。」

「直播與否政府決定」

作為香港主場的正式開幕典禮，卻沒有電視台直播，開幕前幾日局方才批准傳媒可以直播官員啟動儀式。不過，梁慧儀說直播與否是政府決定，政府有問過大家意見，她亦覺得不應該直播，因為6點半很多人趕不到回家，與電視台新聞時段有衝突。

她解釋現場有部份內容直播會不好看，如官員慢慢走上台，以及一百多隻獅子上台的場面，剪接後會更好看，「獅子出場『企定定』，之後龍進場，過程有八至十分鐘，若在電視看直播，大家看着都幾慘。」

有傳媒誤報央視體育頻道CCTV-5，會跟香港四間電視台一同，於3月1日晚轉播啟德體育園開幕典禮。（傳媒報道截圖）

傳媒誤報央視同步轉播 實為相隔數日下午播

此前有傳媒指，央視會與香港四間電視台在3月1日晚同步轉播，事實上當晚央視並無播出節目，翌日才在新聞中報道體育園開幕，直至3月5日下午4點幾，才在中央五台體育頻道《運動一起贏》節目中，播放大約一小時的精華片段。據了解，開幕禮當晚出動了不同電視台及製作公司的器材，包括央視。

3月1日晚啟德體育園開幕典禮，中央電視台當晚並無轉播，直至3月5日下午，才於體育頻道《運動一起贏》節目中播放大約一小時的精華片段。（央視畫面）

「我覺得（不）直播千萬不要拿央視做藉口，這是不公平。央視駐香港站與啟德體育園關係很好，大家聽到體育園有表演就想來幫手。」梁慧儀說，央視有幫忙邀請嘉賓，包括內地歌手李宇春和張杰。

後期製作為爆谷傳媒 港人北上創業

當晚開幕禮錄播有部份剪接出錯，後期製作由「爆谷傳媒有限公司」負責。該公司由香港人莫文浩北上創辦，在北京、廣州均有團隊，有參與TVB與湖南衛視合辦節目《聲生不息》的製作。梁慧儀說，據她所知當晚是分開兩組機器邊剪邊播，有器材突然死機才導致跳了幾秒。

電視台當晚播放錄播版本後，亦有報章專欄說節目已下架，羅淑佩要解話「據我自己理解其實無所謂『上過架』。」

啟德體育園開幕典禮節目總監製梁慧儀，向記者展示江旻憓練功夫的彩排片段。（王海圖攝）

一個開幕典禮鬧出種種傳言，梁慧儀亦感到無奈，她給予製作團隊和表演者100分，「大家同心協力不計較錢，江旻憓、甄子丹（努力）彩排，有錢都請不到他們，何況他們不收錢。莎莉（葉蒨文）、阿Lam（林子祥）自己去編曲排舞，都無收過一豪子，令我印象深刻，是100分、101分。」她也明白觀眾有不同看法，「這不是一個演唱會，而是一個晚會，可能你會覺得我們只有70、80分，我覺得好難去用這個角度看，希望大家會看到我們的努力。」

3月1日啟德體育園開幕典禮，林子祥、葉蒨文落力演出。（黃浩謙攝）

從籌備到完成只有短短兩個月時間，梁慧儀亦有遺憾，就是心目中一些表演項目，因為藝人檔期問題而未能成事，如未能集齊網球界兩大女將舒拉寶娃（Sharapova）、李娜，與兩位香港熱愛網球的巨星張學友、陳奕迅對打；亦未能集合電影《九龍城寨》四子，在身處九龍城的啟德體育園表演。【詳見另稿】