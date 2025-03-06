桌球大獎賽趕客｜學者指屬外行人領導內行人　延遲決定或涉管理權

「世界格蘭披治桌球大獎賽」香港站首日發生不愉快事件，因賽事超時，賽會在賽事仍在進行時要求觀眾離場引起鼓譟，主辦方道歉兼安排換票補償，文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨（5日）表示非常不理想。



浸會大學體育、運動及健康學系教授劉永松指事件明顯是「外行人領導內行人」，不了解桌球不限時的規定，又或不知誰人能最終下決定延長續租場館等，導致遲了下決定。他指過去香港雖舉辦多次國際賽事，但7人欖球等比賽多是外國專才操辦，認為政府應加大培訓運動賽事管理專才。



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浸大體育、運動及健康學系教授劉永松表示，事件明顯是「外行人領導內行人」。（資料圖片/歐嘉樂攝）

劉永松今早（6日）在電台節目表示，事件明顯是「外行人領導內行人」營運比賽發生，指英式桌球（snooker）比賽一般打35局18勝，與足球籃球不同，屬碩果僅存沒有時間限制的運動，因此時間彈性很大，「火箭」奧蘇利雲最快紀錄只用5分多鐘打出147分滿分清枱，但世錦賽最長一局紀錄卻長達76分鐘，可見差距很大，故在賽事、直播等方面亦不能有時間限制。

他又說，今次事件在體育管理上屬於賦權（empowerment）問題，即誰能有權力決定當下決策，相信主辦方或因不清楚，須層層直達最高級管理層，導致決定有延遲，強調若知道桌球比賽有不可預測的時長，應一早安排誰能當下下決定延長續租，而非每次都要找到最高級領導層。

劉又說，香港的體育賽事管理人才絕對不足，過去兩年政府亦有指示大學提高體育本地人才培訓，雖然香港不時有大型國際賽事，但諸如七欖等比賽，大體上都是外國專才在營運，形容不理想。

他指浸大因應政府需求開設了運動管理相關課程，強調每一項運動推展除商業運作外，亦需對個別運動有了解，以桌球為例，外國即使打通宵亦不會趕觀眾。

立法會議員、大型體育活動事務委員會副主席鄭泳舜則指，對事件感詫異，認為不常見。（資料圖片/夏家朗攝）

立法會議員、大型體育活動事務委員會副主席鄭泳舜則指，對事件感詫異，認為不常見，任何大型賽事都想方設法留住觀眾，相信事件是溝通不足所致。他指據其觀察，當日賽事本身已延長2小時，或因與園區溝通不足致未有繼續延長，指交通問題不成立，各大主辦方應汲取教訓，亦見昨晚凌晨1時才完場，大會亦有安排交通。

賽事屬於政府「M」品牌，鄭指「M」品牌贊助一般有場地補貼，不知今次協議是否有同類安排。他又認為事件已對香港聲譽造成影響，是不理想情況，但不能失去信心，因香港仍有許多優勢，包括去年亦有不少賽事成功舉辦，冀主辦方日後能留意，做足預案等。