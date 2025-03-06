桌球大獎賽｜提前逐客風波　組委會接147觀眾查詢　共涉265張門票

周二（4日）在啟德體藝館舉行的「世界格蘭披治桌球大獎賽2025」，由於比賽超時而提前要求球迷離場，引起鼓譟。主辦方周三（5日）發聲明稱，受影響觀眾可獲兌換門票補償。截至周三晚上10時，賽事組委會接獲147位觀眾查詢，合共涉及265張門票。



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已有38人換取門票 其餘觀眾可續領周四賽事門票

由「世界格蘭披治桌球大獎賽2025」 賽事組委會於周三晚上所發的聲明稱，對於首日賽事為部分觀眾帶來的不愉快經歷，賽事組委會對此深表歉意。

在已接獲查詢的147位觀眾中，已有38位換取周三的門票入場觀看賽事。其餘觀眾將獲安排陸續領取周四（6日）賽事的門票。

聲明指出，所有於3月4日晚上7時半分入場1號桌觀看，且尚未兌換新場次門票的觀眾，可以繼續於周四早上10時半至晚上8時，憑票尾到G門對面的賽事紀念品售賣點，兌換當日任何場次同等票價的可售門票。可兌換的門票，需視乎供應情況而定。

事發於周二晚上11時15分左右，由於比賽超時，賽會突然要求觀眾在當前的一局結束後就離場，引起球迷鼓譟。於周三晚的賽事舉行時，會場屏幕打出深宵時段的交通安排，為觀眾提供離場資訊。