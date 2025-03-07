桌球大獎賽趕客｜消委會接4投訴　主辦方稱不退票可考慮送紀念品

「世界格蘭披治桌球大獎賽」香港站周二晚（4日）在啟德體育園體藝館展開，因比賽超時，賽會突然提早要求觀眾離場，惹來球迷鼓譟。消委會總幹事黃鳳嫺表示，目前接獲12宗與桌球大獎賽有關投訴，當中8宗涉不滿「火箭」奧蘇利雲退賽、4宗涉被趕走，指會方已聯絡到主辦方，指除換票會亦提出贈送球賽紀念品等方案，但退票不在考慮之列。她認為主辦方處理時應更人性化，加入退票選項。



桌球大獎賽暫接獲12 宗投訴 8宗涉奧蘇里雲退賽

黃鳳嫺今早（7日）在電台節目表示，目前消委會接獲12宗與桌球大獎賽有關投訴，當中8宗涉及奧蘇利雲退賽，4宗則不滿首日賽事未完結前被趕走，指消委會仍在協調個案當中，並已聯絡到主辦方。

她表示，得悉主辦方為補償被趕離場觀眾，已安排可換票觀賞其他日子賽事，亦提出贈送球賽紀念品等方案，但退票不在考慮之列。她認為部分觀眾未必會考慮換票，故應作更人性化安排，加入退票選項。

黃鳳嫺指目前消委會接獲12宗與桌球大獎賽有關投訴，當中8宗涉及奧蘇利雲退賽，4宗則不滿首日賽事未完結前被趕走。（香港01相片）

至於奧蘇利雲相關投訴，她稱這類涉及多人表演或比賽的活動都會有風險，若只為一個人而來，消費者應了解當中風險及是否要買票，又指過往經常發生，事件未必有犯例。

「世界格蘭披治桌球大獎賽」周二晚在啟德體育園體藝館展開，在晚上11時15分左右，主辦方突然要求觀眾在當前的一局結束後就離場，惹來現場球迷鼓譟。文化體育及旅遊局局長羅淑佩回應指當時有10多名觀眾不滿，並與大會理論，形容情況不理想。