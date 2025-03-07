虎門體育會涉打假波　4被告包括班主及中場　准10萬保釋7.7再訊

廉政公署早前公布採取「勁草」執法行動，搗破一個「打假波」外圍賭博集團，涉款逾24萬元，案件今（7日）於東區裁判法院首度提堂。控方申請將案件押後至7月7日，以待廉署進一步調查，被告暫時毋須答辯。控方在庭上透露，案件不排除會轉介區域法院處理。



被告包括球隊班主及中場球員

四名被告：姚晓聪（40歲，足球教練），被指是外圍賭注經營者(「莊家」)、蘇俊賢（32歲，建築工人），球隊中場球員、黃謙進（32歲，營業員），被指是外圍賭注中介人(「艇仔」)、盧康銘（30歲，酒店經理），球會的班主、教練兼後衛。

次被告蘇俊賢(右)是球隊的中場球員，第四被告盧康銘(左)是球隊的班主及後衛。(陳蓉攝)

第三被告黃謙進，被指是外圍賭注的中介人。(陳蓉攝)

涉圖操控虎門體育會的賽果

四人被控一項串謀詐騙，指他們於2021年4月29 日至2022年8月18日期間（包括首尾兩日）在香港，一同串謀和與其他人串謀，不誠實地操縱或企圖操縱涉及球會“虎門體育會”的乙組聯賽足球賽事賽果，藉以詐騙香港足球總會。

其中3人另涉賄賂球員

姚晓聪、蘇俊賢及黃謙進另被控一項串謀向代理人提供利益，指他們於2021年6月1日至2022年8月18日在香港，串謀和與其他人串謀，向虎門體育會的在足總註冊的足球員，提供利益，作為該些足球員作出操控或企圖操控虎門體育會賽果的誘因或報酬，或由於該些球員作出上述作為而向他們提供該利益。

全部准以10萬元保釋

四名被告准以10萬元現金保釋，保釋條件包括不得直接或間接接觸控方證人，首被告姚晓聪另須交出旅遊證件，保釋期間不得離開香港。

案件編號：ESCC608/2025