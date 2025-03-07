富婆疑墮契女6000萬騙局　兩男被指有份參與罪成　契女已潛逃

七旬富婆稱因離婚獲2億資產，但遭一名包裝成「金融才女」的「契女」誘騙投資，並被騙逾6000萬元案，兩名涉在騙局中曾扮金管局職員，及曾陪富婆到銀行取本票的男子，否認欺詐及洗黑錢罪，他們在高等法院經審後，陪審團今早（7日）在高等法院退庭商議，裁定首被告欺詐罪成，次被告則欺詐罪脫，二人所涉的洗黑錢罪均罪成，二人還押至3月24日求情及判刑。庭上透露，法庭已向「契女」范佩韻發拘捕令，法官郭啟安今頒令充公其10萬元保釋金。據悉，范在本案處理「案中案」階段起缺席聆訊至今。



兩名男被告：伍超光（54歲，物業管理）和鄭德起（53歲，文員），兩人被指是「契女」范佩韻的同黨。兩人共同被控2項欺詐和1項洗黑錢罪，指他們詐騙楊少蓉195萬元，和清洗1.4萬黑錢。伍另被控1項欺詐罪，指他詐騙楊50萬美元，鄭則另被控3項洗黑錢罪，指他清洗53.7萬黑錢。兩人涉及的7項控罪，控罪時間介乎2016年1月至2017年12月。案件由法官郭啟安審理，設2男5女陪審團。

首被告伍超光被指曾扮金管局職員。（朱棨新攝）

次被告鄭德起被指曾陪女事主到銀行取本票。(陳曉欣攝)

范稱會替楊投資

控方案情指，現年77歲的女事主楊少蓉，於2014年5月透過朋友介紹認識范佩韻，朋友指范「好叻」，懂得金融。楊和范認識不久，便以「契媽」和「契女」相稱，兩人相識約1至2星期後，楊已到范於上環的辦公室，並簽下多份文件，范稱會替楊投資，但控方指，該文件並無提及過投資。

范用楊的錢買保時捷

范起初向楊指，只要把款項存放入楊的滙豐銀行戶口，交易員便會自行操作，令楊獲利。楊因此把1100萬美元存入該戶口。其後，范建議楊投資歐洲酒店項目，楊因此多次把款項轉至范相關公司的戶口。至2015年7至8月時，范已收取楊合共500萬美元，她把錢花在與投資無關的事，包括買了兩輛保時捷。楊又曾應范要求飛往倫敦與交易員開會。

兩被告被指扮演不同角色

楊後來問范取回利潤時，范出示金管局的信件，要楊先支付款項回報。范找來首被告伍超光冒充金管局職員，次被告鄭德起則擔任范3間公司的公司秘書，在范遊說楊投資時，鄭會陪同楊到銀行拿取本票。

范還柙後向楊訛稱患癌在英求醫

及至2017年約8月，范因涉及另一官司被羈押，開始沒有露面。鄭告知楊，范因癌症而在英國留醫，並把范撰寫的信件給予楊。范在信中稱剛完成子宮癌手術，着楊和金管局合作。

楊透露離婚而獲2億資產

楊婦在庭上稱，她與丈夫離婚後獲分約2億元資產，范遊說她投資private placement program（私人配售項目），提到楊將錢放在銀行便可以分錢。范更帶楊上律師樓了解，律師說合法和行得通。楊表示，她當時離了婚加上兩名女兒身在英國，范聲稱12歲「冇咗阿媽」，想自己做「契媽」，她遂信了范，楊承認：「我就係傻囉。」楊指，她與范是基於「一個信字」，因其時她獨力應付離婚訴訟，范在身邊陪伴，故她很信任范，哽咽道：「我從來冇懷疑過佢呃我。」

楊稱不諳英文無問投資細節

楊又指，她不諳英文，沒有問過投資細節，簽署文件時一知半解，她自覺是「掹車邊」合資，故配合范行事。楊表示她與范簽了保密協議，如有損失楊須賠償。

楊指伍曾自稱金管局職員

楊稱，她在2016年表示想退出該投資計劃，范便稱：「啲錢到咗。」並安排楊會見伍。當時伍自稱金管局職員，要求楊開聯名戶口以收取利潤及交稅，伍亦展示一些證書。

案件編號：HCCC 142/2023