台灣女子來港被指多年前曾涉洗黑錢被捕　覆核保釋被拒

台灣女子上月隨國民黨團及花蓮縣政府人員等人來港參予活動時，被指多年前一宗電話騙案中清洗1.5萬美元（折合約11.6萬港元）黑錢，入境香港時被捕。她被控1項洗黑錢罪，案件今（7日）在西九龍裁判法院作保釋覆核申請。裁判官聽取陳詞後，拒絕其保釋申請。案件押後至4月17日再訊，期間被告繼續還押。



前花蓮縣長傅崐萁(圖)上月率團來港參與活動時，隨團一名女子被指曾涉洗黑錢被捕。（資料照／風傳媒）

女被告陳慧芝在西九龍法院要求覆核保釋被拒。

女被告陳慧芝，55歲，台灣籍，報稱業務發展。她被控於2019年12月19日，在香港知道或有合理理由相信一筆存於中國銀行(香港)的1.5萬美元款項，全部或部份為從可公訴罪行的得益而仍處理該些財產。

女被告被指上月隨國民黨立院黨團總召傅崐萁，花蓮縣政府人員來港參加旅遊博覽會。

案件編號：WKCC723/2025