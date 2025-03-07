16歲兼職女友與兩男迫客拍偽非禮片　再勒索150萬　判囚18月

女生涉以「兼職女友」身份與男客人酒店見面，並與另兩男合作，拍下該客人裸體片後，又要男客摸女生胸以製成非禮片，再勒索男客150萬元。女生早前被裁定罪成，今(7日)在區域法院判刑。暫委法官崔美霞指，案情涉及多人夥同，令受害人極為驚恐，考慮到女生犯案時年僅16歲，沒有證據顯示她從中有得益，加上至今已3年多，對女生亦有一定負面影響，相信她已受教訓，以22個月為量刑起點，酌情減刑4個月，就她承認兩罪判囚18個月。



女被告張羽妍（現年19歲，學生），經審訊被裁定一項非法禁錮及一項勒索罪，指她於2021年9月13日至2021年9月14日期間，連同其他身份不詳的人，非法禁錮事主X；及為獲益而以恫嚇方式不當地要事主交出港幣150萬元。

女被告張羽妍在區域法院認罪判囚18個月。(黃浩謙攝)

女被告是香港兼職女友群組成員

案情指，女被告透過電話號碼登記，成為應用程式telegram中「香港兼職女友」群組成員，並與中介透過群組認識。事主X透過電話要求張煒賢為其安排一位兼職女友。2021年9月13日晚上，張煒賢與女被告一起抵達X的酒店房間先行離開。

事主X沐浴時被數男抽出指他搞女生

女被告與X在酒店房時，她叫X先去沐浴，女被告亦進入浴室。約一分鐘後，三名男子衝入浴室，拉走女被告後開始拍攝X的裸體，又指X「搞」他們公司的「女生」。X其後被帶到銀行提取現金，閉路電視拍到女被告在銀行外徘徊。

要X摸女被告胸以拍成非禮片段

同日凌晨，X被帶到水療浴室，張煒賢要求X隔著女被告的衣服摸她的乳房，又指示女被告在被摸期間大叫非禮兩次，並拍成片段以勒索X更多金錢。其後女被告告訴X，明天他們會和X一起去提款。翌日，案中女被告與兩男與X到3間銀行提取共150萬元。X藉機寫紙條告知銀行職員，職員協助報警揭發。

兩男早前認罪已判囚

同案另外兩名男被告張煒賢及張正賢，早前認罪，分別被判40及36個月監禁。

案件編號：DCCC336/2022、DCCC1176/2022（consolidated）