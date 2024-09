涉踢4歲女少主下床　私處隔衫磨擦女童私處　菲傭否認非禮等受審

33歲菲律賓籍家傭疑於去年3月,趁在酒店與4歲女少主獨處時,將女少主從床褥踢至地上,又以自己私處隔內衣褲磨擦其私處。家傭否認虐兒及非禮兩罪,案件今(5日)在九龍城法院開審。女少主X在錄影會面中,承認因想媽媽陪伴她,故不喜歡被告。



被告GUARINO, GELLIE ESCALO(33歲),今否認對所看管兒童或少年人襲擊、非禮罪受審。涉案事件指稱發生於2023年3月26日。

被告GUARINO, GELLIE ESCALO否認虐兒及非禮兩罪受審。(劉安琪攝)

X指遭被告脫剩背心和內褲 被告再以自己的胸部和下體 抵著X的相同部位摩擦

庭上播放女童X的錄影會面,X稱2023年3月26日晚上,她和媽媽等人到九龍麗思卡爾頓酒店慶祝媽媽生日。媽媽後來外出購買食物,房間只剩下X和被告兩人。當時,X在露營帳篷上的床褥玩耍,卻突然遭被告從床褥踢至地上。被告之後又除去X身上衣物,僅剩下背心和內褲,以自己的胸部和下體抵著X的相同部位摩擦。

期間,X曾著被告「停止摩擦」,被告則以英文表示:「唔好郁,記得你話俾爸爸媽媽聽,你就係小壞孩子」。X另表示,她並不喜歡被告,因為她「想要媽媽」,而不喜歡工人姐姐在家中陪她。

辯方質疑X在錄影會面時不記得被告的英文原句 庭上即時將句子翻譯

X其後在辯方盤問下,同意過去曾有多名不同的工人姐姐照顧過她,有時更會同時有多於一名工人姐姐,而她們均非常關心和照顧X。X亦確認她就讀於國際學校,日常會與工人姐姐用英語溝通。

辯方指出,X在錄影會面稱曾向被告表示:「唔好摩擦」,及「停啦,唔好過嚟啦」,提問X當時所說的英文原句為何,X回應兩句的英文均為「Stop it」。

辯方再指,X稱被告曾說「唔好郁,記得你話俾爸爸媽媽聽,你就係小壞孩子」,問被告的英文原句為何,X則回答稱:「You cannot told your mum and dad. You will be a bad girl.」。辯方聽罷,指X在錄影會面時表示不記得英文原句,質疑她是否如今在庭上即時將句子翻譯為英文,X稱現時回憶起當時的說法。

案件編號:KCCC1394/2024