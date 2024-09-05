涉踢4歲女少主下床　私處隔衫磨擦女童私處　菲傭否認非禮等受審

33歲菲律賓籍家傭疑於去年3月，趁在酒店與4歲女少主獨處時，將女少主從床褥踢至地上，又以自己私處隔內衣褲磨擦其私處。家傭否認虐兒及非禮兩罪，案件今（5日）在九龍城法院開審。女少主X在錄影會面中，承認因想媽媽陪伴她，故不喜歡被告。



被告GUARINO, GELLIE ESCALO（33歲），今否認對所看管兒童或少年人襲擊、非禮罪受審。涉案事件指稱發生於2023年3月26日。

被告GUARINO, GELLIE ESCALO否認虐兒及非禮兩罪受審。(劉安琪攝)

X指遭被告脫剩背心和內褲 被告再以自己的胸部和下體 抵著X的相同部位摩擦

庭上播放女童X的錄影會面，X稱2023年3月26日晚上，她和媽媽等人到九龍麗思卡爾頓酒店慶祝媽媽生日。媽媽後來外出購買食物，房間只剩下X和被告兩人。當時，X在露營帳篷上的床褥玩耍，卻突然遭被告從床褥踢至地上。被告之後又除去X身上衣物，僅剩下背心和內褲，以自己的胸部和下體抵著X的相同部位摩擦。

期間，X曾著被告「停止摩擦」，被告則以英文表示：「唔好郁，記得你話俾爸爸媽媽聽，你就係小壞孩子」。X另表示，她並不喜歡被告，因為她「想要媽媽」，而不喜歡工人姐姐在家中陪她。

辯方質疑X在錄影會面時不記得被告的英文原句 庭上即時將句子翻譯

X其後在辯方盤問下，同意過去曾有多名不同的工人姐姐照顧過她，有時更會同時有多於一名工人姐姐，而她們均非常關心和照顧X。X亦確認她就讀於國際學校，日常會與工人姐姐用英語溝通。

辯方指出，X在錄影會面稱曾向被告表示：「唔好摩擦」，及「停啦，唔好過嚟啦」，提問X當時所說的英文原句為何，X回應兩句的英文均為「Stop it」。

辯方再指，X稱被告曾說「唔好郁，記得你話俾爸爸媽媽聽，你就係小壞孩子」，問被告的英文原句為何，X則回答稱：「You cannot told your mum and dad. You will be a bad girl.」。辯方聽罷，指X在錄影會面時表示不記得英文原句，質疑她是否如今在庭上即時將句子翻譯為英文，X稱現時回憶起當時的說法。

案件編號：KCCC1394/2024