公屋入息限額擬上調　2人家庭升2.5%最多　4人家庭增$50至$3.1萬

房委會完成公屋入息及資產限額檢討，擬於2025/26年度上調公屋入息限額，平均加幅1.7%。其中2人家庭建議加幅最多，達2.5%，由19,730元增至20,230元。公屋資產限額則建議所有家庭人數的住戶調升1.7%。有關建議將在3月21日，交由房委會資助房屋小組委員會考慮。



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當局擬於2025/26年度調整公屋入息限額，較2024/25年度平均上升1.7%。（立法會文件截圖）

2人家庭建議加至$20,230 4人家庭加幅最低

據立法會文件顯示，當局擬於2025/26年度調整公屋入息限額，較2024/25年度平均上升1.7%。當中2人家庭加幅達2.5%，由19,730元增至20,230元；而4人家庭加幅為0.2%，由30,950元增至31,000元。

資產限額整體增幅1.7%。（立法會文件截圖）

資產限額增幅1.7% 2人家庭限$39.4萬

資產限額方面，文件並建議跟隨甲類消費物價指數過去一年的表現，即向所有家庭人數的住戶調升1.7%。若以2人家庭為例，2025/26年度的資產限額為394,000元。相關調整將在3月21日，交由房委會資助房屋小組委員會考慮。