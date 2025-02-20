舉報濫用公屋｜房協4月推出舉報獎金　過往篤灰者包括住戶前愛人

香港房屋協會過去打擊濫用公屋及自2018年實施「富戶政策」以來，收回140個單位。房協將於4月推出舉報濫用公屋獎勵計劃，如資料成功令房協收回單位，舉報人可獲3,000元獎金，與房屋署看齊。除了查住戶持有車牌，該會正研究是否調查戶在公司註冊處上的股東資料，以計算資產有否超標。



房屋協會表示，舉報者「乜都有」，包括住戶的「前ex」，即已分手伴侶。該140個收回單位中，八成屬長期丟空，其中部份是因住戶欠債而不敢回家居住。



香港房屋協會將於4月推出舉報濫用公屋獎勵計劃。（資料圖片）

在2025/26年度，房協將推出3,000個出租及5,000個資助出售單位，合共8,000個。上任主席五個月的凌嘉勤今日（20日）表示，這個數量為房協歷年最多；他指目前規劃及興建中項目超過20個，未來五年合共可提供超過1.7萬個單位。

凌嘉勤表示，新一批資助房屋預計在今年3月底出售，為位於觀塘安達臣道及粉嶺馬會道兩個項目，合共1,600個單位。四成單位會預留供「家有長者」及「家有初生」計劃的申請者優先購買。