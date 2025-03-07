緬甸詐騙營｜多6港人獲救　家屬心情激動盼快團聚：我哋等咗好耐

保安局專責組赴泰國營救被困緬甸港人行動再有進居，6名被騙到緬甸非法工作港人獲成功營救，今晚（7日）可返港。有獲救者家屬在機場形容心情雀躍：「我哋等咗好耐」，希望盡快跟家人團聚。



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Amy表示，其一名家屬去年年尾失聯，到今晚終於回港，她心情激動，形容自己「等咗好耐」，希望盡快跟家人團聚。她感謝港府幫忙，並希望港府在港人回港後，可幫忙照顧他們身心。

【電訊詐騙營人口販賣調查・專頁】

余德寶希望政府繼續全力協助港人回港。（黃浩謙攝）

一直協助被困港人家屬的油尖旺前區議員余德寶表示，目前收到7宗家屬求助個案，他們被困東南亞四至七個月，當中有6宗都在今次行動中獲救，家屬們均感到相當雀躍，並感謝港府協助港人回港。他又指，目前仍有一名求助個案未獲救，希望港府繼續全力協助。

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余德寶昨接獲多一宗懷疑往緬甸後失聯個案 目前仍在確認中

余德寶稱，獲救港人回港後，還要進行一連串程序，如錄口供等，希望港府可以加快處理，讓他們好好休息。他又指，昨日收到多一宗懷疑求助個案，該個案稱其家屬前往緬甸後失聯，他目前仍在確認。

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