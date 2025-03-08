38婦女節｜女性肺癌個案升　林文健籲支持禁加味煙　降女性吸煙率

港府計劃推出「控煙十招」，包括禁止電子煙及加味煙等，但最近有消息傳出或在禁加味煙方面或讓步。今日3月8日婦女節，衞生署署長林文健出席一個推廣胸肺健康活動時希望社會支持「控煙十招」，特別是禁止加味煙，以減低女性及青少年吸煙率：「過去二十年，雖然用咗好多公共衞生措施令吸煙率去年壓抑到人口百分之9.1，但女性吸煙率過去20年在百分之2至4浮游，無跌到。分析主要原因，女士吸第一口煙，及持續吸煙用的是加味煙。」



衞生署署長林文健3月8日出席一個推廣胸肺健康活動時希望社會支持「控煙十招」，特別是禁止加味煙，以減低女性及青少年吸煙率。

香港胸肺基金會、香港胸肺學會及美國胸肺學院（港澳分會）今日舉行「肺」事知多啲健康嘉年華，林文健致辭時表示，不吸煙、恆常運動和健康飲食是預防疾病的不二法門，除了鼓勵巿民關注胸肺健康，亦希望藉今次活動推動吸煙者戒除煙癮，投入無煙生活。林文健呼籲大眾市民承諾不吸煙，同時支持身邊人戒煙，一同享受清新、舒適、安全的無煙的香港。

今日是婦女節，林文健特別提到女性吸煙問題及控煙措施，指香港在過去二十年雖然用了很多公共衞生措施，令吸煙率去年壓抑至9.1%，但女性吸煙率接近2%，在過去二十年，在2至4%浮游，沒有下跌：「女士吸第一口煙，及持續吸煙用的是加味煙。只要禁止加味，可有效針對女士或青少年，都可以減低吸煙率。」

香港胸肺基金會主席古惠珊亦呼籲關注女性肺疾風險，尤其是肺癌，她指根據香港癌症資料統計中心數字，在本港男性肺癌發病率正在下降之時，女性肺癌數字過去十年不跌反升，新症數字在過去十年增加近45%。她指，女士患肺癌的風險因素很多，煙草是一大主因。