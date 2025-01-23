醫衞局約議員再商控煙　水煙、薄荷煙或有「生機」？｜政圈風聲

醫務衞生局早前提出十項控煙政策，不過是否全數在短期內推出仍是未知之數。據了解立法會各板塊認為部分措施太辣，市民難以接受之餘、議員在選舉年怕得失選民，更難投下贊成票。最近醫務衞生局再出動，四處約議員見面聽取意見，頻加解說之餘亦意圖中間落墨，譬如建議禁止「傳統加味煙」分兩期實行，第一階段禁止水果味，第二階段才考慮禁止薄荷味煙草；及僅禁止有味道的水煙而非全禁。



控煙｜政府目標2025年將吸煙率由9.1%減低至7.8%。(資料圖片)

控煙措施有斡旋空間？ 禁有味道水煙、加味煙暫不禁薄荷味

醫務衞生局曾表示，本年初將會就控煙十招向立法會提出立法建議。不過，各黨派未見普遍支持，反而有大黨中人直言，明白控煙是為市民健康著想，但是否要「咁辣」？擔心控煙十招全數推出後，一方面影響本地市民鋌而走險購買私煙，另一方面令旅客對香港產生觀感問題。

未知局方是否「聞到味」，最近再約見立法會各板塊諮詢意見。有與會者表示，局方視乎有讓步的意思，譬如水煙非全禁，只是考慮先禁有味道的水煙。加味煙考慮「一步到位」變為「兩步走」，先禁水果味，再商議薄荷味如何處理。

控煙｜政府目標2025年將吸煙率由9.1%減低至7.8%。(資料圖片)

對全面禁電子煙「企硬」 避免有人用作吸食「太空油」

商討的結果看似醫務衞生局有意分階段執行，讓議員「袋住先」，以便能盡快立法執行。不過，局方對電子煙則「企硬」，料與有人用電子煙吸食「太空油」有關。有人形容電子煙類似「吸毒工具」，局方對此無商討的餘地，將直接禁止公眾地方攜帶「煙彈」，煙機未知如何處理，可能有期限讓市民交出。

現屆政府早已表明，將透過不同手段控煙，外界關注當局會否大幅增加煙稅達至目標。(林靄怡攝)

未知會否再加煙稅 各黨派陸續與局方會面

由於控煙十招包括持續檢討煙草稅，財政預算案下月又會公布，各界關注新一份預算案會否連續第三年提議加煙草稅？有與會者表示，無討論相關事項。

不過，自由黨早前會見財政司司長陳茂波時建議，將煙稅調整至2023年水平，認為可保障政府收入之餘，可減少不法分子在私煙市場得益。據了解，該黨最近亦會與醫務衞生局會面，未知會否又現火花。新民黨、民建聯等亦會陸續與局方會面。

林哲玄。（廖雁雄攝）

林哲玄多次表態支持控煙 呼籲局方毋須「如履薄冰」

不過，亦有議員尚未獲局方約見。醫療衞生界立法會議員林哲玄回覆《香港01》指，局方無約見他，認為原因在於他曾公開表示會支持控煙政策，局方毋須再遊說。他指，醫療人員都是按數據行事，每年多人因吸煙而引致疾病甚至死亡，控煙政策有必要，不希望政府會作出讓步。他續稱，部分國家已經「行得更前」，避免青少年有機會接觸到煙草產品，認為香港控煙上亦毋須「如履薄冰」，可為下一代市民的健康更積極進取。