廚師涉姦16歲女網友　事主被姦後即在房報警　被告淡定沖身後離開

年輕廚師與16歲女網友首次見面後送女方回家，離開前獲女方親吻，當晚廚師再約女網友，並帶她到酒店喝酒談心，期間涉把女網友強姦，廚師否認指控，案件今(10日)在高等法院開審。庭上播放女事主早前的錄影會面，她稱在酒店房內被告自稱很霸道，叫她聽話，又指被告明知她月事來潮仍強姦她。她稱要報警，被告卻說：「可唔可以傾下。」她拒絕並即在酒店房內報警，她指被告卻淡定到廁所沖身，然後離開。



被告葉泳鋒（現21歲，廚師），被控於2023年10月8日在天水圍嘉湖海逸酒店某房間強姦女事主X案發時16歲。案件由法官陳嘉信審理，設6男1女陪審團。

被告葉泳鋒否認強姦在高等法院受審。(黃浩謙攝)

獲送回家X吻了被告一下

控方開案陳詞指，事發時16歲的X來自單親家庭，她當時輟學待業，不時與朋友飲酒。X與被告在網上認識，事發當日凌晨二人首次見面，二人與數名友人在區內屋邨飲酒聊天。眾人飲至早上8時許，被告送X回家，X在門外吻了被告一下。

被告稱若X不配合會更痛

同晚，被告買了3排啤酒，約X到涉案酒店喝酒談心。其間，被告不理X的意願，在房間的梳化上強姦了X，被告稱如果X不配合她會更痛，X被迫與被告性交。被告完事後，X即場報警。化驗結果顯示，X臀部上有被告的DNA。

X稱當時喝了酒亦睡眠不足

控方播放X的錄影會面影片，X供稱她與被告在Instagram上認識，兩人事發當日第一次見面，被告約她上房間喝酒談心。X憶述，她與被告各飲了幾罐啤酒，被告之後壓住她強吻，X表示不想但被告沒理會，被告斥她「好曳」，又自稱很霸道，叫X聽話，隨後被告沒有戴安全套下強行插入約5分鐘。X大哭，她不知道被告有否射精。X又稱，她當時喝了酒，加上睡眠不足，沒有力氣反抗。

X稱要報警被告問可否傾下

X續稱，她在被告完事後表示要報警，被告問她：「可唔可以傾下。」X拒絕。被告在X報警時入廁所清潔其下體上X的經血，之後淡定地離開。

疑酒後一吻惹誤會

X稱，被告曾說：「我知道你都鍾意我嘅。」X對被告說他想多了。X說，可能因為她早前喝醉後親了被告一下，令被告誤會了。

案件編號：HCCC 306/2024