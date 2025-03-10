新寶戲院月底結業 屹立旺角20年 院方：因市場變化 不得不結業
撰文：林遠航
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在影業寒冬下，再有本港戲院宣布結業，有近20年歷史的旺角新寶戲院宣布，將營業至本月31日，之後正式結束營業，成為新一年首家結業的戲院。
結業公告：點點滴滴永留我們記憶中
旺角新寶戲院晚上在社交平台發文指，將營業至3月31日，4月1日正式結束營業，解釋「因應市場環境變化及管運調整，我們不得不作出這個決定」。
新寶院線感謝觀眾多年來的支持與厚愛，在結業前，將繼續提供電影放映服務，「新寶戲院的點點滴滴，將永遠留在我們的記憶中」。
新寶院線曾擁總統戲院等5間戲院 4月只剩屯門凱都
旺角新寶戲院於2005年開幕，擁有兩個影院。新寶院線高峰期共有五間戲院，其餘四間包括同於旺角的豪華戲院、銅鑼灣總統戲院、紅磡寶石戲院、屯門凱都戲院。其中，豪華戲院隨著所在商廈重建結業、總統戲院於去年4月30日結業、寶石戲院則轉手予韓國CJ集團。意味今次新寶戲院結業後，新寶院線旗下戲院只餘下屯門凱都戲院。
翻查資料，本港去年共有9間戲院結業，包括嘉禾啟德戲院、總統戲院、九展星影匯、旺角朗豪坊Cinema City、MCL海怡戲院、九龍城廣場影藝戲院、北角匯ACX戲院、荷里活廣場MCL戲院及嘉禾V WALK戲院。
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