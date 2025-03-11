新寶戲院結業｜多場次僅賣出5張飛　舊戲迷嘆：新寶只剩返親切感

旺角新寶戲院昨日（10日）宣布將營業至本月底，令不少戲迷感到可惜，但暫時仍未能吸引到大批戲迷入場作最後懷緬。今日（11日）早上，大門的售票屏幕顯示，每場上映場次只有約5個座位售出，情況冷清。有小時候經常來看電影的市民表示，對新寶戲院結業感到可惜，惟新寶對他來說僅剩親切感，本身已很少入場看電影。



+ 18

葉先生坦言新寶對他而言僅剩親切感。（黃浩謙攝）

新寶院線昨晚（10日）在facebook專頁公布，指旺角新寶戲院將營業至3月31日，4月1日起正式停運，引起不少戲迷慨嘆，又有多一間戲院結業。然而，結業消息未有即時為新寶戲院帶來作最後懷緬的人潮。今早（11日）前來該戲院的戲迷寥寥可數，現場未有貼出即將結業的通告，大門的售票屏幕顯示，每場上映場次只有約5個座位售出，場面冷清。

今日行經新寶戲院的葉先生稱，小時候經常在旺角一帶活動，不時會經過新寶，讀書時期亦經常來新寶戲院看電影，他稱：「嗰陣時喺香港，又冇嘢做。」及後他拍拖，亦會與另一半來新寶看電影，這裏可說是盛載着他的青蔥歲月。可是，他指本身至少有四、五年沒有到戲院入場看電影，他雖對新寶結業感到可惜，但對他來說就「只剩親切感」。他結稱，以目前經濟環境來看，預期會有更多戲院繼續倒閉。

作為「金聲」的鄰居，馮先生可謂見盡金聲，以至整個香港電影業最輝煌的時期。（黃浩謙攝）

新寶戲院旁有一間便利店。80年代，馮先生是該加盟店的東主，當時新寶戲院仍叫金聲戲院（註：2005年才改建為新寶戲院）。作為金聲的鄰居，馮先生可謂見盡金聲，以至整個香港電影業最輝煌的時期。他回憶指，當時金聲「好旺」，尤其是午夜場。由於午夜時分，各超市已關門，他的便利店成為觀眾買東西的主要地方。新寶時代，人流已大不如前，如今終結業，他形容為「大勢所趨」：「𠵱家睇戲都用手機電腦啦，可以話係時代嘅巨輪。」

黃先生（左）指比起北上，本地戲院仍有其價值：「至少車費都冇咁貴啦。」（黃浩謙攝）

較年輕的黃先生知道有新寶戲院，但不會選擇在這裏看電影：「呢度有啲舊。」若在旺角看電影，他會選擇百老匯戲院。近來，他趁香港還未上映時北上看大熱電影《哪吒2》，體驗十分好，不但票價便宜，更有梳化座位；但他指比起北上，本地戲院仍有其價值：「至少車費都冇咁貴啦。」