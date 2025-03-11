Deliveroo戶戶送撤出｜擅為咖啡店推買一送一　店主公開後獲補償

戶戶送Deliveroo昨（10日）公布決定撤出香港市場，平台運行至4月7日後停運。有商戶稱，在未被通知及商議下，戶戶送為其店推出買一送一優惠，令商戶要支付額外開支。戶戶送表示，就該次買一送一優惠推廣，將全數資助有關優惠折扣。



▼3月10日 戶戶送（Deliveroo）宣布撤出香港▼



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商戶：以為顧客使用平台優惠券

在灣仔經營咖啡店的林先生表示，3月3日時戶戶送為使用者推出買一送一的優惠，但事前沒有查詢是否同意，導致其店舖在不知情下增加開支。他擔憂其他於戶戶送登記的店舖亦出現相同情況，期望戶戶送能回應有關個案。

林先生稱，雖然平台已推出優惠逾一星期，但他今日（11日）才發現店舖在此優惠計劃中，且需負擔優惠成本。他表示，早前有顧客用該優惠購買咖啡，惟訂單只顯示價錢及餐飲數目，沒有優惠詳情，他以為顧客使用平台優惠券（例如推薦朋友優惠券），才有折扣。

林先生今日（11日）查看後台才知悉及關閉買一送一優惠。（林先生提供）

今買一送一訂單突增加 查看始知加入優惠

戶戶送昨公布即將停運，今日咖啡店來自戶戶送的訂單增加，他留意到一日內有數單訂單皆以買一送一的形式訂購，便到戶戶送後台查看，發現不知何時加入買一送一的優惠中，並且收入為總營業額一半。

林先生指，過往戶戶送推出優惠計劃時，商戶可在後台自行選擇是否參與，而折扣通常由商戶自行承擔。他曾參與其他優惠計劃，但從未加入買一送一的優惠，直至他打開電腦查看後台，才知悉該優惠並自行取消。

店主指KeeTa會有推銷員介紹折扣優惠

林先生的咖啡店同時亦是另一外賣平台KeeTa的登記餐廳，他表示KeeTa推出優惠的方式與戶戶送類似。KeeTa推出優惠後，商戶可在台自行設定折扣，以及有推銷員介紹優惠計劃，邀請商舖加入，折扣額同樣由商戶承擔。不過，他表示若設置免運優惠，則無需成本及費用。

戶戶送（Deliveroo）3月10日宣布撤出香港後，foodpanda及Keeta即出招搶客。（廖雁雄攝）

商戶：未獲轉會foodpanda優惠消息

戶戶送停運後將出售部份資產給foodpanda，現時會員可領取6個月pandapro免費會籍。被問戶戶送停運後，會否與foodpanda 合作，林先生表示考慮中，惟現時暫未知悉有否商戶轉會優惠。

就有否與商戶商議推廣優惠，戶戶送回應稱會向商戶介紹有關推廣計劃，如商戶不願意參加，可通知戶戶送。另外，戶戶送表示就該次買一送一優惠推廣，將全數資助有關優惠折扣。