Deliveroo戶戶送撤走｜花旗料助Keeta增市佔率　與對手差距收窄

香港外賣平台市場即將由三強鼎立，變成兩雄相對局面。戶戶送於周一（10日）宣布從今年4月7日起退出香港市場，部份香港業務將由Foodpanda接手。《彭博》引述花旗報告指出，隨著戶戶送退出香港市場，將有利美團（3690）旗下的Keeta獲得更多市場佔有率，並收窄與Foodpanda之間的差距，預料在未來數月形成各佔5成市場情況。



該行指出Keeta近期推出優惠券套餐有助改善營運資金情況，提升訂單頻率及增加用戶黏性。該行又認為Keeta在香港市場成功的營銷策略及經驗，有望於中東市場複製。

該行予美團目標價為200元，維持「買入」評級。

2025年3月10日，戶戶送宣布撤出香港。（梁鵬威攝）

戶戶送於2015年進入香港市場，根據Measurable AI的電子交易數據，於2019年時其在港市佔率高達60%，為市場一哥。其後在Foodpanda收購Uber Eats香港，便趕過戶戶送。於2023年首季Foodpanda於總訂單量已佔70%。

Foodpanda 與 Deliveroo 市佔在疫情期間逆轉。（Measurable AI圖片）

Keeta於2023年5月攻港

至於Keeta則於2023年5月進入本港市場，促使香港外賣平台市場由兩分天下，變成三強對峙局面。

同樣根據Measurable AI，Keeta攻港半年後，於當年11月，外賣訂單數量已佔全港總訂單量約30.6%，超越Deliveroo的27.9%。

Keeta 攻港後，Foodpanda 市佔被嚴重蠶食。（Measurable AI圖片）

按訂單量Keeta去年首季外賣市場佔比43%

根據Measurable AI在2024年首季，單計食品外賣市場訂單市場佔有率，Keeta佔比為43%，Foodpanda及戶戶送市場佔有率分別為37%及20%。若以訂單總額計算，Keeta﹑Foodpanda及戶戶送市場佔有率分別為32%﹑44%及24%。

Keeta 攻港後，Foodpanda 市佔被嚴重蠶食。（Measurable AI圖片）

若以全服務的訂單量計算，在2024年首季Keeta﹑Foodpanda及戶戶送市場佔有率分別為32%﹑43%及26%。若以訂單總額計算，Keeta﹑Foodpanda及戶戶送市場佔有率分別為27%﹑