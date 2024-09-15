法國人妻長年遭丈夫迷暈與51人強姦案　全國多地示威聲援受害者

法國媒體報道，法國多地9月14日有民眾上街示威，聲援一名遭丈夫「落藥」及多人強姦的72歲女受害者，呼籲終止對女性的傷害。



據《世界報》的報道，在法國巴黎，數以百計示威者14日在共和廣場聚集，聲援72歲的受害人吉塞爾（Gisèle Pelicot）。

示威者手持標語，以示對吉塞爾的支持，並要求當局正視女性遭強姦的問題。除了巴黎之外，包括南部城市馬賽的多個城市亦有類似示威。

2024年9月14日，一名男子在法國巴黎共和廣場外舉著標語牌，大意為「我們與吉賽爾同在」。72歲吉賽爾（Gisele Pelicot）據報多年來被前夫多米尼克（Dominique Pelicot）「落藥」強姦，前夫更邀請數十名陌生男子前往家中強姦妻子並拍片，案件正在審理中。（Reuters）

據路透社引述法國女權組織報道，全國14日有多達30場集會聲援吉賽爾。

72歲的吉塞爾指控，結婚50年的前夫多米尼克（Dominique Pelicot）在過去十年間多次向她「落藥」，使她失去意識，並邀請最少50名陌生男子到住所強姦她和拍下影片。

2024年9月11日，法國亞維儂（Avignon）法院，吉賽爾 (Gisele Pelicot) 據報被前夫多米尼克(Dominique Pelicot) 落藥，以及被前夫招攬的男子強姦。（Reuters）

案件9月初在法庭開審，吉塞爾同意媒體公開其身份及進行公開審訊，希望引起公眾關注女性被「下藥」強姦的情況。

而案中共有51名被告，包括前夫多米尼克以及另外50名涉案男子，預計審訊需時約四個月。若果罪成，各被告每人將面臨最高20年監禁。