大熊貓BB｜家姐眼皮結膜受傷滴眼藥水治療　網民心痛︰打細佬屁股

大熊貓盈盈誕下的一對龍鳳胎已在2月16日與公眾見面。不過近日兩姐弟疑似玩得太興奮，導致家姐的第三眼皮結膜受傷，經動物護理及獸醫團隊檢查後，需要接受眼藥水治療，但對視力無影響，預料傷口將會自然癒合。各契爸契媽對消息都感到非常痛心，更留言指︰「Oh！心痛家姐啊！細佬曳曳！打PatPat（屁股）！下次唔准咁重手！」



大熊貓家姐的第三眼皮結膜受傷。（影片截圖）

家姐曾接受眼藥水治療 目前癒合情況良好

海洋公園日前公布，由於兩姐弟疑似玩得太興奮，導致家姐的第三眼皮結膜受傷。幸好公園獸醫團隊經過詳細檢查後，確定家姐的眼球無礙，傷口將會自然癒合。

影片顯示，兩名團隊人員分別抱着家姐，並手持疑似是可發光的檢驗儀器，檢查牠的眼皮狀況，隨後再取出眼藥水治療。公園表示，隨着第三眼皮的癒合良好，家姐已毋須再滴眼藥水。

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受傷眼皮可能持續存在 對視力無影響

海洋公園又指，團隊會繼續密切留意家姐的恢復情況。雖然目前下眼皮瓣依然明顯，受傷的眼皮有可能持續存在，惟對視力無影響，家姐亦無不適行為，暫時判斷毋須進一步治療。

目前家姐在動物護理團隊悉心照顧，已經無大礙啦。契爸契媽們唔使擔心！ 海洋公園

▼2025年2月16日大熊貓BB首次與公眾見面▼



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網民心痛家姐斥細佬「下次唔准咁重手！」

各契爸契媽都感到非常痛心，有市民在帖文留言指︰「Oh！心痛家姐啊！細佬曳曳！打PatPat！下次唔准咁重手！」亦有市民讚揚海洋公園不作隱瞞，向公眾交待熊貓的情況。