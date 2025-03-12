社工陳虹秀暴動案重審罪成　孫玉菡：註冊局會依法依規處理續牌

社工陳虹秀早前被控暴動罪名，一審時獲裁定表證不成立，律政司其後上訴得直，案件昨日（11日）於區域法院裁決，暫委法官鍾明新裁定陳虹秀暴動罪成，並即時還押。勞工及福利局局長孫玉菡今早（12日）表示，對於陳虹秀的社工註冊及續期申請，相信社工註冊局會依法依規處理。



被告陳虹秀剪了一頭短髮，她被判罪成後其母落淚，陳則叫母好好照顧自己。（資料圖片/陳曉欣攝）

孫玉菡指，社工註冊局會跟隨《社會工作者註冊條例》要求，處理社工的註冊及續牌申請；條例亦清楚訂明如社工觸犯指明罪行，註冊局需按法律要求履行職責。對於陳虹秀的個案，孫玉菡表示相信註冊局會依法依規處理其續牌申請。

3月3日，勞工及福利局局長孫玉菡見記者，交代社福界削資源方案。（資料圖片/廖雁雄攝）

2019年8月31日，社工陳虹秀涉在灣仔示威現場用揚聲器呼籲警員克制，其後被控暴動罪。第一次審訊時，法庭裁定表證不成立，律政司上訴並得直，案件發還重審。區域法院暫委法官鍾明新昨日（11日）裁定陳虹秀暴動罪成，並即時還押。案件押後至4月9日，與其他同案被告一同判刑。