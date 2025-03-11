社工陳虹秀涉831暴動籲警方克制　重審裁暴動罪成　即時還押

社工陳虹秀在2019年8月31日的灣仔暴動當日，涉在現場用揚聲器呼籲警員克，被控暴動罪名。她在第一次審訊時被裁定表證不成立，但律政司上訴得直，陳的案件被還重審，陳否認控罪，案件今（11日）於區域法院裁決，暫委法官鍾明新裁定陳暴動罪成，並即時還押。



女被告陳虹秀（47 歲，社工）被控於 2019 年 8 月 31 日，在灣仔軒尼詩道與盧押道一帶，連同其他人參與暴動。

陳母聞判落淚

陳剪了一頭短髮到庭，暫委法官鍾明新裁定陳虹秀暴動罪成立，未有宣讀裁決理由，現押後讓控辯雙方閱讀判詞。陳母聞判落淚，陳在犯人欄向母叫道：「照顧好自己。」

被告陳虹秀剪了一頭短髮，她被判罪成後其母落淚，陳則叫母好好照顧自己。（陳曉欣攝）

831遊行示威衝突，晚上7點多，灣仔警總附近有示威者燃燒雜物，濃煙到半空。（梁鵬威攝）

831遊行示威衝突，晚上7點多，灣仔警總附近有示威者燃燒雜物，濃煙漂到半空。（羅國輝攝）

2019年8月31日，在灣仔區遊行的示威晚上8點多與警方發生衝突，警方用水炮車驅散示威者。（梁鵬威攝）

社工陳虹秀在灣仔被捕。（香港社會工作者總工會facebook截圖)

831遊行示威衝突，晚上8點多，警方在灣仔與示威者對峙，路過市民驚慌。（梁鵬威攝）

控方案情指，案發當日傍晚，有大批穿黑衣、戴頭盔及持傘人士在灣仔軒尼詩道集結，入夜後有黑衣人以膠欄、路牌等築成巨型路障堵路。非法集結由晚上7時02分開始演變成暴動。

陳穿寫有守護公義上義呼籲警方克制

控方案情續指出，晚上7時42分，陳被攝得身穿「我哋係社工 守護公義」的上衣、頸上掛有空氣過濾器口罩、持有一部戶外擴音器及兩支麥克風等。晚上8時左右，她以擴音器向警方叫喊：「呢個係市民發出嘅警告，請你唔好開槍。你唔可以開布袋彈槍」、「請警務人員保持冷靜同克制，因為你手持武器，你如果清場驅散，係唔需要開任何嘅布袋彈槍」」約半小時後，警方在軒尼詩道及馬師道交界截停陳，並將其以非法集結罪名拘捕

控方指陳藉身處理場鼓勵參與暴動

控方指出，陳並非在暴動範圍內及鄰近居住或工作，當晚大量示威者非法集結並破壞社會安寧，現場有出現暴力行為，令非法集結在其後演變成暴動。控方認為，陳是有意圖藉身處現場及叫喊等鼓勵方式參與暴動。

陳在第一次審訊時裁定表證不成立

案件第一次審訊時，法官沈小民在判詞中提及，陳當晚叫警察克制，不要開槍等明顯是提醒他們不要肆意使用暴力；至於叫警察給予市民足夠時間離開，其實也是配合警方的呼籲，警方對示威者作出警告時也叫他們盡快離開。以上種種根本不可能令人想像陳當時有着破壞社會安寧的目的。

此外，控方亦沒有證據顯示陳與暴動分子集結在一起，片段中亦無法顯示陳與任何黑衣人有交談接觸，證據不足夠支持陳與暴動分子集結在一起，認為控方提出的證據薄弱，遂判陳表證不成立。

律政司其後提出上訴得直，上訴庭認為原審法官的無罪裁判有違常理，在處理證據上犯嚴重錯誤，遂下令案件發還重審。

案件編號：DCCC12/2020