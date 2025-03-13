台中新光三越氣爆｜澳門2歲腦傷女童離世　事故滿月仍無調查報告

台中新光三越百貨公司2月13日發生的氣體爆炸，再增一人死亡，造成5死、至少30多人受傷。當日的死傷者包括來自澳門的一家7口遊客，當時造成2死5傷，其中一名2歲女童當日頭部重創、顱骨骨折昏迷，澳門衛生局周三（3月12日）表示，在徵得家屬同意後公布，女童已於3月7日在仁伯爵綜合醫院離世。



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上月26日專機送返澳門 腦傷嚴重續陷昏迷

澳門衛生局表示，對女童離世深表悲痛，向家屬致以深切慰問，並已為家屬提供心理支援及輔導，及時跟進家屬需求。

據指出，女童是於2月26日搭乘醫療專機返回澳門，被送入又稱山頂醫院的仁伯爵綜合醫院，留醫深切治療部。醫生當時表示，女童腦損傷非常嚴重，處於昏迷狀態，需靠呼吸機維持呼吸及心跳，院方會積極治療。新光三越承諾，會為女童在澳門的醫療費用負起責任。

消防局稱掌握新事證 調查料月底完成

隨著氣爆事件滿一個月，台灣媒體稱事故原因依然不明，當局仍未有調查報告，台中市消防局長孫福佑周三表示，掌握5項新事證 ，報告料月底完成並呈送台中地檢署。

台中地檢署同日表示，案發至今多次進入現場勘查、蒐證，累計已訊問33名證人，暫無人轉列被告，全案持續調查，以釐清責任歸屬。目前，肇事新光三越仍在停業，未知何時復業。

多名台北市議員稱，公共場所安全不能輕忽，市府應積極公布調查報進度。