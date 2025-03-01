春季開始 天水圍公園櫻花梅花開 天文台料3至5月或較暖和雨偏少
撰文：倪清江
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本港今日（1日）起踏入春季（3至5月），天文台發表最新季度預測，料今春氣溫正常至偏高，即氣溫平均攝氏22.6至23.3度至高於23.3度，氣溫正常至偏高雨量正常至偏少，即少於少於387毫米或介乎387至650毫米。
天文台指出，在過去個多月，赤道太平洋中部及東部的水溫整體接近正常。綜合最新的海洋觀測資料及世界各地多個氣候模式的預測，預料赤道太平洋中部及東部水溫會在今年春季處於正常至偏低範圍。
天文台表示，在氣候變暖的背景下，香港春季氣溫有顯著長期上升趨勢，氣溫出現正常至偏高情況的機會一般較高；世界各地大部分氣候模式預測2025年春季華南的氣溫正常至偏高。因此預料香港2025年春季氣溫正常至偏高。
世界各地大部分氣候模式預測2025年春季輸送到華南沿岸的水汽較少，預料香港2025年春季雨量正常至偏少的機會較高。
天文台將於本月內公布全年預報，包括預計今年影響香港的颱風數量。
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天水圍公園內的櫻花近日開花，不過最繁盛反而是新栽種的14棵梅花「美人梅」，已經「爆開」。
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