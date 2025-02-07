香港花卉展2025攻略｜大波斯菊主題3.14維園開幕　2類人免費入場

香港花卉展2025（花展）將於3月14至23日，在香港維多利亞公園舉行！今年主題為「綻放英姿」，以生命力旺盛聞名的秋英（又稱大波斯菊）為主題花！《香港01》「好食玩飛」整理了今次維園花展的懶人包，包括日期、時間、地點、交通、門票及展覽3大活動，欲知詳情就往下看！



香港花卉展2025將於3月14至23日，在維園舉行，圖為2023花展。（資料圖片）

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略 😋

👉酒店住宿優惠查詢：

Trip.com｜Agoda｜Booking.com｜Klook

👉機票格價優惠查詢：

Trip.com｜Agoda

香港花卉展覽2025｜大波斯菊為主題花 主題「綻放英姿」

今年香港花卉展覽2025以「綻放英姿」為主題，展出以生命力旺盛聞名的秋英（又稱大波斯菊），秋英多數花色絢麗，花瓣輕薄如紗，風中搖曳，將成為花展的焦點。花香芳香馥郁，讓參觀人士每走一步都能夠聞到撲鼻清香！

秋英（又名大波斯菊）獲選為香港花卉展覽2025主題花。(康文署）

香港花卉展覽2025｜門票價格

香港花卉展覽2025入場門票$14。4至14歲兒童、全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士及其照顧者可享半價優惠$7。

星期一至五設有特別入場優惠，60歲或以上長者、殘疾人士及其照顧者可以免費入場參觀。而30人以上的團體亦可享成人票半價優惠，惟團員需要一同進入。

星期一至五設有特別入場優惠，60歲或以上長者、殘疾人士及其照顧者可以免費入場參觀，圖為2024花展。（資料圖片）

香港花卉展覽2025｜3大活動 繪畫比賽冠軍獲過千元獎品

展覽期間，參觀者不僅可以欣賞來自各地的花卉之美，場內亦設本地和海外的盆栽、花藝擺設及園景。

另外，花展亦將舉辦繪畫比賽、植物展品比賽和攝影比賽等活動，讓學生展示藝術和花藝作品，比賽獎品最多可獲書券1020元。

此外，展場內設有54個攤位，部分提供港式小吃和飲品，讓大家在享受美食的同時也能欣賞花卉。

學童繪畫比賽將於3月14日現場舉辦，參賽者需繪畫展覽場內的花卉展品或園林景點。

香港花卉展覽2025｜日期及開放時間

展覽日期：3月14至23日

開放時間：上午9時至晚上9時

香港花卉展覽2025｜地點及交通

展覽地點：香港維多

前往方法：乘搭港鐵可於天后站A2出口步行3分鐘或銅鑼灣E出口步行5分鐵至公園入口

（詳細可參閱官方網站）

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略 😋

👉酒店住宿優惠查詢：

Trip.com｜Agoda｜Booking.com｜Klook

👉機票格價優惠查詢：

Trip.com｜Agoda