2025花卉展覽3.14維園揭幕 逾千學生砌大型花壇 大猩猩駱駝活現
撰文：吳綽詩
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香港花卉展覽將於3月14日至23日在維園舉行，超過1,100名中小幼及特殊學生今日（1日）參與「賽馬會學童鑲嵌花壇」活動，協助鑲嵌大型花壇「非洲獵奇」，由44,000株不同品種的花卉植物嵌砌而成。
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花卉展覽2025 秋英為主題花
今年花卉展覽將於本月14日舉行，為期10日，以色彩繽紛的秋英為主題花。今日（1日）超過1,100名來自38間幼稚園、中小學和特殊學校的學生，參與「賽馬會學童鑲嵌花壇」活動，由約140名綠化義工指導，協助鑲嵌大型花壇「非洲獵奇」，為花展主要特色景點之一。
整個花壇由約44,000株不同品種的花卉植物嵌砌而成，包括康乃馨、毋忘我、菊花、薰衣草、三色堇、秋英和洋鳳仙等，並以切花鑲嵌各非洲常見動物擺設，例如雨林中的大猩猩和河馬、沙漠的駱駝、鴕鳥和捲縮一隅的角蝰，以及茫茫草原中的大象與長頸鹿，還有兩匹馳騁的野馬。花壇在晚間更會配以燈光效果。
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