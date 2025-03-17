啟德體育園雕塑《龍之九子》惹生鏽疑雲　園方：將呈現最佳面貌

啟德體育園於3月1日舉行開幕禮，由移居香港的內地藝術家任哲創作的《龍之九子》（Nine Dragons）不鏽鋼雕塑，同日起在露天中央廣場展示，瞬即成為打卡熱點。惟至今（17日）僅兩個星期稍多，雕塑出現頗多黃色如「鏽漬」位置，有深有淺，部份表面更有花痕。有市民指見到龍鬚、龍牙有污漬，質疑維護保養方面不理想。



園方則解釋，目前該作品正待藝術家進行後續工序，預計3月底完成，以呈現作品的最佳及最完整的面貌 。



3月13日，啟德體育園《龍之九子》雕塑頗多黃色如「鏽漬」位置。（林子慰攝）

3月1日，啟德體育園《龍之九子》雕塑首次公開時，較為「乾淨」。（倪清江攝）

作品由任哲創作 去年曾舉行金庸百年誕辰紀念雕塑展

根據啟德體育園的作品資料介紹，《龍之九子》（Nine Dragons）由《俠之大者金庸百年誕辰紀念雕塑展》的雕塑創作者任哲創作，靈動翻騰，寓意吉祥。作品由九條龍及電子屏幕組成，以不鏽鋼及LED屏幕製作，體積達1,600乘1,600乘60厘米，設置於露天的中央廣場。作品將傳統中華文化元素融入當代藝術的造型中，呈現出跨越時代的藝術裝置。

啟德體育園藝術品《龍之九子》表面出現頗多黃色如「鏽漬」位置，市民質疑維護保養方面不理想。（林子慰攝）

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本月1日曝光 上周多處出現如鐵鏽色污漬

《龍之九子》雕塑本月1日啟德體育園開幕同日曝光，展示予入場觀眾，當日在陽光下，銀光閃閃，簇新亮麗，瞬間吸引大批觀眾駐足停下打卡。

時隔不足兩周，上周四（13日）到體育園觀察，卻發現《龍之九子》表面有多處出現如鐵鏽色污漬，驟眼看似是泥濘，令作品較體育園官方圖片顯得殘舊。

有市民踩上藝術品表面

現場所見，該件作品外圍的圍欄及展品介紹牌散落在附近地上，甚至有市民踩上藝術品表面，但當時現場並無園方人員在場可制止。

記者當日在場觀察了約半小時後，才有園區職員走過來，將圍欄及簡介牌重新架起，並阻止再有人踐踏藝術品，圍欄下方貼有禁止踩踏的警告。職員稱，平時作品外圍設有圍欄，預防市民踩踏藝術品，但當日有活動，才將圍欄移至較遠位置。

《龍之九子》簡介牌上顯示該作品的媒介為不鏽鋼及LED屏幕。（林子慰攝）

有市民作品處於未完成狀態 有人認為生鏽不理想

到體育園打乒乓球的羅先生表預計該作品現時處於未完成的狀態，日後應會再為作品添加塗層，預防生鏽。

來體育園打卡的市民鄭先生不滿意該作品狀態，指作品不少地方生鏽，包括龍鬚及牙齒。他稱本身不知道該藝術品，經過看見便來打卡；他又認為作品以龍為主題，而龍不應陷於泥潭及污漬或鏽漬中。另一專門來打卡的彭氏夫婦認為藝術品很漂亮，但短期內生鏽不理想，或者與物料相關。

3月13日，啟德體育園職員指平時設有圍欄預防市民踩踏藝術品，但當日有活動，故將圍欄撤至較遠位置。（林子慰攝）

園方：正待藝術家後續工序 將呈現作品最佳及最完整面貌

啟德體育園指目前《龍之九子》正待藝術家進行後續工序，預計3月底完成，以呈現作品的最佳及最完整的面貌。園方指藝術品代表着藝術家的心血與努力，提醒市民在欣賞藝術創作的同時，應珍惜藝術品，切勿踐踏或塗污，讓這些珍貴的作品得以完整地展現其價值與意義。