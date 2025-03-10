桌球大獎賽逐客令｜主辦方爆內幕指一直被動　啟德體育園避答疑點

在啟德體育園體藝館舉行的「世界格蘭披治桌球大獎賽」周日（9日）結束，主辦方負責人同日回應上周二（4日）首晚賽事未完結「趕客」風波，大爆內情，令事件再添疑竇。負責人指當晚要求觀眾離場，主辦方都是處於「被動」，當晚8時多，曾向館方表明比賽一定跨過午夜，「這個時候，我們就被告知只能是在午夜12時的時候請觀眾離場，然後球員閉門作賽，一直到比賽結束。」報道中沒有提及誰人告知必須逐客。



面對下逐客令嫌疑，啟德體育園今日（10日）沒有任何反駁或澄清，只稱「園方將在未來的日子繼續與各方保持緊密溝通，全力以赴，為觀眾帶來更多精彩的盛事」，事件疑點未釐清。



3月4日晚上11時許，大會現場屏幕出現這段通告，要求所有現場觀眾離場。