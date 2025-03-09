啟德體育園為桌球賽觀眾差別待遇解畫：主辦方可申請提供食品飲料

本月4至9日在啟德體育園體藝館舉行的世界格蘭披治桌球大獎賽，再出現風波，環保團體「綠色和平」發現，主辦方向VIP貴賓席觀眾派發樽裝水，亦有人成功帶保溫杯入場，與一貫體育園不准入場人士自攜水樽的規定有異。有關安排將非貴價VIP觀眾排除在外，他們只能在場外飲用飲水機或向小食亭購買飲品，並且不能帶入場內，待遇懸殊。



啟德體育園回應稱，活動主辦方可因應活動的性質和安排，向園方申請在指定區域為「認可的參加者」提供食品和飲料。



啟德體育園：禁帶水樽入內為確保營運及安全

啟德體育園指，為確保營運及安全，所有參加者必須遵守活動主辦方、賽事監管機構和園方所協議的入場條件和指引，包括不可攜帶外來食品及飲料，以及塑膠、玻璃或金屬等製成的容器進入場館。

然而，活動主辦方可以因應活動的性質和安排，向園方申請在指定區域為認可的參加者提供食品和飲料，惟需確保安全並符合場地要求。

啟德體育園自今年初演練之來，已多次向公眾表示不可自攜水樽進場，而過去多場演練，都有不少入場人士自攜水樽失敗，要將水樽存放於場館外的寄存處。以往多次演練，體育專員蔡健斌都強調，因為安全理由，嚴禁觀眾帶樽裝水及任何容器進場。

不過，環保團體「綠色和平」發現，上周起在體藝館舉行的世界格蘭披治桌球大獎賽，大會日前事先在貴價門票觀眾席上擺放連蓋樽裝水，有貴賓席座位前也擺放了保溫杯。