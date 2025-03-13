殺校｜黃大仙天主教博智小學、南區鴨脷洲街坊學校小一「派0班」

教育局今日（13日）向各小學派出2025/26學年「開班信」，於2025年度小一派位下，有兩所資助小學未能獲批開辦資助小一班級，分別為黃大仙區的天主教博智小學和南區的鴨脷洲街坊學校。教育局表示，相關的學校可選擇申請方案，並在獲得教育局的特別批准後，再次參與下年度的小一派位。



由於兩間小學在近6個學年沒有出現小一收生不足情況，按教育局昨日（12日）公布的最新殺校政策，兩校可申請自資開辦私立小一，但需有能力承擔該班小一至小六的經費，才可參加2026年小一派位，否則只能選擇與他校合併，或是三個學年後停辦，不能再選擇要求特別視學。如開辦私立小一，料六年經費需1,000萬元。



黃大仙天主教博智小學。(小學概覽圖片)

黃大仙天主教博智小學注重英語教學

位於黃大仙天馬苑的天主教博智小學於1963年創校，校舍有24個課室及13個特別室；全校有32名教師，28%擁有碩士、博士或以上學歷，83%年資10年或以上。該校本學年有11班，當中小一至小三各只有一班，小四則有兩班，小五及小六各有三班。

校方在小學概覽介紹，注重英語教學，於初小推行「The Space Town Literacy Programme」，由外籍教師及本地教師教授，讓學生從生活中學習英語，並以夥伴閱讀計劃、英文早會、英語週及英語大使帶動全校學習英語氣氛，英文科課堂會全級按能力分小組上課。

南區鴨脷洲街坊學校。(小學概覽圖片)

南區鴨脷洲街坊學校默書可超越100分

南區鴨脷洲街坊學校於1954開辦，校舍有25個課室，全校共有28師教師，當中一半具有碩士、博士或以上學歷；本學年該校只餘8班，其中小一至小四各只有一班，小五及小六各有兩班。

該校特色之一是小一沒有測驗和考試，以多元化的進展性評估代替；小二至小六全年只有兩次考試，沒有測驗；中、英文科實行「趣味默書」，默書可超越100分，默書範圍會因應學生能力作調適。在資訊科技方面，全校約有100台桌面及筆記簿型電腦，另有約160部平板電腦，所有電腦均可上網。