多啦A夢展｜港創意品牌策展上海站　複製香港站經驗　增熊貓造型

本港創意品牌AllRightsReserved（ARR）去年於尖沙咀星光大道、K11 MUSEA商場舉行《100%多啦A夢&Friends》巡迴特展，將膾炙人口的日本動漫IP（Intellectual Property，知識產權）「展覽化」。活動在港掀起熱潮，不少中外城市都感到興趣，在過去半年間，已敲定10個城市作為世界巡迴的站點，首站將於3月29日起，在上海的核心商業區靜安嘉里中心舉行。



ARR創辦人林樹鑫（SK Lam）表示，香港在IP策展、舉辦體驗形式活動這方面，有不少的潛力，但強調不能倒模複製，如何按不同IP的特質度身訂做營銷策略，為觀眾帶來更好的體驗，才是成功之道。



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ARR獲《多啦A夢》作者公司授權舉辦巡迴展覽

去年舉辦的《100%多啦A夢&Friends》巡迴特展，是ARR相隔10年再辦的多啦A夢展，獲擁有《多啦A夢》、作者藤子﹔F．不二雄名下公司Fujiko Pro授權，展開巡迴展覽計劃。

首站香港站在去年7月，於尖沙咀星光大道、K11 MUSEA商場舉行，連同全港各景點、港鐵站等，共展出135隻不同主題、造型的多啦A夢雕塑，大受市民及遊客歡迎，一個多月展期間共錄得500萬入場人次，更引來多啦A夢「誕生地」的日本傳媒連日報道。

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3月29日至5月5日上海展出 或會「衣錦還鄉」東京展出

ARR今日（5日）宣布，將於3月29日至5月5日，在上海舉行世界巡迴展覽第二站，又透露不少城市的私人公司以至政府，都有意加入成為其中一站，至今已敲定了10個東南亞城市，而多啦A夢或會「衣錦還鄉」，重回東京展出。

ARR創辦人林樹鑫指，部份香港站的策展構思，會在上海站或未來各站採用。（周令知攝）

部份香港站構思搬到上海站或未來各站 令展覽變全城盛事

至於在上海的展覽，ARR選址核心商業區靜安嘉里中心舉行，與香港站一樣，分為免費區及收費展區。ARR創辦人林樹鑫表示，最主要的原因是該處「旺、易去」，形容該處是上海的中心，有點像銅鑼灣加金鐘，「又食又玩，但又是商業區」。

林樹鑫又預告，上海的場地比K11及星光大道大，主辦方又參考了香港的經驗，將各個展區分開，冀望可改善入場人士的體驗，亦讓主辦方可以隨入場情況調整，加大入場容量。

將有多啦A夢穿唐裝及化身熊貓造型

林樹鑫又提到，部份香港站的構思，亦會在上海站或未來各站採用，例如將部份雕塑放於城市不同景點，讓活動成為全城盛事，將展區播放的動畫融入地區特色等。至於在上海站，今次會同當地知名景點明珠電視塔合作，亦會有類似無人機的表演活動，不過詳情他暫「賣關子」。

今次ARR又特別為上海站設計了多款融合中國文化的多啦A夢專屬造型，包括倚靠小籠包的多啦A夢、身穿唐裝的造型，以及化身熊貓的版本。

票價比香港站更貴 林樹鑫：對入場人數仍有信心

票價方面，今次訂價可算進取，一般門票成人平日要人民幣130元，假日要150元，若計算滙率，比香港站更貴。林樹鑫承認，以當地物價，今次票價並不便宜，但就以香港站作為例子，稱當時亦有不少人提醒150元港幣的訂價，對比其他同類型展覽過高，但最終展覽仍大受歡迎，稱對展覽內容有不少信心，又指多啦A夢系列電影歷年在內地都有不錯的成績，因此對入場人數仍有信心。

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林樹鑫：體驗形式活動有好大需求

多啦A夢是個來自日本的大IP，不過今次卻是經由香港公司，以香港為第一站幅射到其他地區。林樹鑫認為，香港在為IP策展、舉辦體驗形式活動這方面，有不少的潛力，「始終依家成個環境、生態唔同咗，experience（體驗）嘅嘢喺依家嘅市場有好大需求，即係你會想睇場演唱會、球賽，會多過你諗去邊個商場。」

林樹鑫又認為，港人對於熱愛的IP，其實相當捨得花錢，「香港人對IP嘅熱愛度係高㗎，你睇下香港啲人儲嘢儲得幾犀利就知。」故此他認為，香港雖然市場比其他地方小、成本高，但由於潛力、進步空間大，對於IP方，是一個很好的宣傳。

林樹鑫認為，香港在為IP策展、舉辦體驗形式活動這方面，有不少的潛力。（周令知攝）

香港IP在世界舞台仍未有足夠曝光

政府近年提出要辦文化產業，要發展IP等，到底應如何發展，多啦A夢展的成功，又有何啟示？

林樹鑫認為，香港並非沒有IP，但始終在世界舞台仍未有足夠曝光，亦缺乏一個可以養活不同人的產業發展，故此營運模式上未必可以做到像日本IP一般，「例如上年好hit（熱潮）嘅《九龍城寨》，hit返去日本，但點樣去發展，係有唔同。」

林樹鑫又指，雖然多啦A夢是大IP，但不等於可以「輕鬆地」策展，解釋指多啦A夢已是多年前IP，「你有好多粉絲係要activate（激活）返佢，相對地有佢一定嘅難度」，故此當時香港站亦花了不少心思與不同單位合作，例如無人機、港鐵、星光大道等，「所以唔同項目處理上嘅手法，係唔一樣。」

林樹鑫認為做「期間限定式」IP展覽，內容及體驗是最大重點。（周令知攝）

指在港策展成本高 需發展周邊產品、商業合作「吸金」

被問到有何建議予本港的業界，林樹鑫認為做「期間限定式」IP展覽，內容及體驗是最大重點，「唔係好似個杯咁copy（複製）個杯出嚟，你係真係要有策展、設計，你要有好多誠意喺入面，咁人哋先會收貨。」他表示，在港策展成本高，如何發展周邊產品、商業合作「吸金」，相當重要，「如果你冇經濟嘅資源，其實你做唔到更加好嘅製作。」

林樹鑫又認為，去年香港站150元的貴價門票大旺收場，反映「其實粉絲們係唔介意畀多幾十蚊」，故市場訂價的限制已不如以往想像般大，「成個experience（體驗）好重要，如果你啲粉絲覺得唔好睇，咁就要考慮下整體配套問題。」

《100%多啦A夢&Friends》巡迴特展上海站

日期：2025年3月29日至5月5日

地點：靜安嘉里中心

展區開放時間：10:00-22:00

票價（人民幣）：12歲或以上平日130元、假日150元；4-11歲平日100元、假日120元

門票發售時間：3月8日上午11時起

購票平台：貓眼

