Outback關9分店｜會北上食客：食西餐先諗這家　欠供40員工強積金

進駐香港25載的美資連鎖扒房Outback，其母公司今日（29日）宣佈將於8月4日結束其中9間分店，並裁員300人。有九龍灣德福廣場分店的食客對此感到可惜，因為雖有北上習慣，但要吃西餐仍會優先考慮這家分店；另一位從加國回流的食客就指，以香港物價水平，Outback尚可接受，故同樣感到可惜。



強積金管理局表示，有關集團未為約40名員工，繳交今年5月至6月的強積金供款及附加費，相關員工主要來自當中4間餐廳，涉及總金額約6萬元。



Outback其中一間將結業的分店位於九龍灣德福廣場，今晚仍有不少食客。疫情期間光顧Outback成為會員的盧小姐說:「上大陸都係食雞、鵝、鴨，食嗰啲麻辣火鍋、四川嘢；西餐就留喺香港食。」她解釋因為對香港西餐較有信心，「香港國際城市嚟㗎嘛。」

她向記者出示會員紀錄指，平時每隔一個月左右就會光顧，因為九龍灣附近連鎖西餐較少，今次Outback分店結業，暫時就沒有替代，故對餐廳結業倍感可惜。

另一位食客黃小姐就說，自加拿大回流前，都有光顧Outback；兩年後的今天回來，認為與加拿大相比，餐廳的價位、份量都可以接受，甚至剛才三個人，花逾700元已能吃飽。她說，若非記者告知，並不知道將有分店結業。不過她認為零售市場低迷下，結業決定不難理解，但仍然可惜。

積金局：拖欠四間餐廳約40名員工5月至6月供款約6萬

積金局表示，有關集團未為約40名員工繳交今年5月至6月的強積金供款及附加費，相關員工主要來自當中四間餐廳，涉及總金額約6萬元。積金局已作出跟進，要求集團立即為受影響員工補交欠款，否則積金局會向法庭作出民事申索，為受影響僱員追討拖欠的供款及附加費。積金局又說，沒有收到相關僱員的投訴。