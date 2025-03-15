家庭突變居兒童之家　沉默男獲關懷變風趣少年　成績墊底直追第二

現年12歲的阿臣5年前父親離世，面對家庭巨變令他變得沉默寡言，又因經常缺課，成績差成為班中墊底。他用一個詞語形容以前的自己：「膽小如鼠」。但他沒有因此一蹶不振，在東華三院兒童之家（家舍）的關懷下，奮起直追，從包尾衝到全班第二名；並且學習畫畫、打羽毛球，逐漸展露活潑一面。

他今日（15日）更獲取社署及東華三院舉辦「壯志驕陽嘉許禮」的「最佳成就獎」獎。能獲得這項殊榮，感受如何? 阿臣笑稱「可以向同學炫耀」。



阿臣表示喜歡閲讀，特別是有關軍事、歷史題材的書籍。（周令知攝）

2021年，當時7歲的阿臣經歷父親離世，媽媽因情緒問題未能提供適切照顧，導致阿臣小一小二時經常缺課、甚至缺席考試，成績在班中墊底。阿臣小三時入住家舍，在社工的幫助下，追趕學習進度及解開心結。

阿臣現時已就讀中一，成績優異，曾考獲全班第二。阿臣憶述，小學就讀傳統名校，很多功課，幼時因缺乏家人照顧，常常缺席課堂及考試，導致追不上學習進度。

入住家舍後，阿臣上學變得有規律，再加上社工及老師的協助，慢慢趕上同學的步伐。被問成績進步的小秘訣，阿臣光明正大地揭開手中的「貓紙」，說每周都會規劃學習時間，不明白題目時會詢問老師和同學，以及家舍提供的補習時段，幫助亦很大。他認為自己容易緊張試時會思慮很多事情，但他會運用姑娘教導的舒緩緊張小技巧：深呼吸。

除了學業有進步，課餘時間的阿臣動靜皆宜，參加包括畫畫及打羽毛球等活動，現時更是羽毛球校隊成員。阿臣更向記者展示他的繪畫作品，並逐一介紹。他表示最喜歡的畫家是梵高，「小學時有份功課要模擬梵高的畫，要畫凹凸位，畫下畫下就覺得很喜歡，最後老師還給了八字頭的分數」。

家舍除了讓阿臣參加興趣班，還經常舉行各類活動，令他印象最深刻的，要算是暑假夏季營，「可以攀石、打桌球、滑草、踩單車」。阿臣過往很少有機會走出九龍以外的地方，「但家舍帶我去了很多地方，嘗過很多美食」。

雖然家舍生活很有趣，但作息十分規律，阿臣有時也想躲懶。他稱每個禮拜最期待與家人外出玩耍的日子。他說當日不用跟隨家舍時間表，「可以偷懶，放鬆心情」。

稱幼時「膽小如鼠」 家舍予溫暖人漸開朗

眼前的阿臣風趣幽默，童言童語常常引得記者們哄堂大笑。但他形容自己過往膽小如鼠，常常想負面事情，「小時候會想爸爸（已經）過了身，媽媽會不會死」。照顧他的社工亦表示他幼時沉默寡言，家舍為此付出了很多努力，希望給予阿臣安全感。

阿臣說在家舍中聆聽過不少道理，當中最喜歡的一句是「唔會咁大隻蛤乸隨街跳」。其實他不知道這句説話的具體意思，但估計是若別人給你太好的福利，很有可能為騙局，需要提防。

能獲得「最佳成就獎」感受如何? 阿臣笑稱「可以向同學炫耀」。他表示很開心可以在迪士尼品嘗自助餐，認為這是件值得驕傲及值得分享的事。

冀未來生性不做壞事 若可以想創業或成林丹

至於未來志向，12歲的他還未決定。但若他遇見未來的自己，想對自己說：「大個仔了，你終於生性了。」阿臣稱電視節目中，父母通常都與（成年的）子女談論類似話題。他希望未來的自己不要做壞事，可以變得成熟。如果可以的話，他想創業，至於開設哪類型的公司，他也未想好，但希望能賺錢。

雖然未能決定太遠的未來，但阿臣已設定近期目標：考入全級頭三。他還笑言，想成為林丹般厲害的羽毛球選手，但歎自己無法做到。

「壯志驕陽嘉許禮」由社署及東華三院合辦，每年皆邀請受社署署長監護及正接受東華三院住宿服務的兒童及青少年出席，旨在表達關懷，表揚過去一年在學術、操行、體藝及服務方面有優秀表現或進步者。今年共44人獲頒發最佳成就獎或最佳進步獎。

截至2024年12月底，受社署署長監護的兒童及青少年共有788人，其中47%住在寄養家庭或兒童之家，另外34%接受院舍服務，餘下則接受其他安排，包括與其他親友同住。