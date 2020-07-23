DSE 放榜｜兒童之家考生獲31分佳績　張同學：入大學圓亡母遺願

2020年香港中學文憑試於昨日（22日）放榜，香港國際社會服務社兒童之家的一位考生張錦濤考得31分佳績，當中更取得一科5**（歷史）及兩科5*（中國語文及通識教育）。張錦濤出身單親家庭，小學時母親因病離世，亡母遺願是希望他長大後能考入大學。張錦濤打算報讀浸大的體育學系，日後成為一位體育教練。

張錦濤（左）和註冊社工林韓萍（右）。（馬煒傑攝）

2020年香港中學文憑試(DSE)昨日（22日）放榜，香港國際社會服務社兒童之家的應屆考生張錦濤考得31分佳績。張本身就讀中華傳道會劉永生中學，在英文、數學、生物考得4外，中國語文及通識教育取得5*，而歷史科更取得5**，若以最好五科成績計算則有27分。

圓亡母遺願考上大學

張錦濤出身單親家庭，9歲時母親患癌，並於他讀小五時離世，張一直於兒童之家接受照顧。亡母的遺願是希望他能考上大學，按他文憑試成績，相信能夠圓夢。

張指，兒童之家宿舍有8名6至18歲的小朋友，由一對夫婦照顧，大家關係密切。張形容，家舍生活就像是一家人，在困難時亦會互相扶持。例如在上年因為社會事件或疫情，學校由實體授課變為網上授課，同住的其他人為免影響他學習，會先中斷wifi以免網絡不穩。如果人多太嘈吵，他則會轉到其他較靜的家舍溫習。

張錦濤指母親生前的願望便是他能考入大學。（馬煒傑攝）

自小喜歡體育 認為運動員值得尊敬

選科方面，張錦濤首三志願分別是浸會大學、中文大學及教育大學的體育系。他指，自己一直傾向朝體育方面發展，並認為堅持追尋理想的運動員十分值得尊敬。他對手球運動特別有興趣，希望將來有機會可加入港隊；畢業後成為體育教練。

利用積蓄補習 認為學習是一項投資

兒童之家只會向入住的兒童提供生活必需品，張錦濤指，補習的費用主要是靠自己省下綜援金，而中學校長亦介紹一名家長，廉價為他補習英文，但補習開支已令他積蓄所剩無幾。不過張認為，花錢學習是一項值得的投資，為賺取生活費，除於快餐店做兼職，亦有為其他人補習。

由於兒童之家的小朋友，年滿18歲後便要離要家舍。張錦濤說，未來要找其他地方居住，他目前打算租住共享房屋或到大學宿舍居住，但過去一年大學宿舍因疫情關閉。他坦言，希望能獲安排入住公屋，作為穩定的居所。

+ 2

原計劃口試搶分 取消影響大

對於中、英文口試和歷史科題目取消，張錦濤指，事件對他的影響很大。他說，本打算中、英文口語能為自己拉分，更直言如中文口語能如常開考，中文科有信心會有5**；而歷史科被取消的試題，亦感覺發揮良好，認為可為爭取到不少分數，幸好歷史科最後都能考獲5**。