兩蚊優惠｜車資補貼60至64歲佔逾半　孫玉菡稱分層優惠令設計複雜

政府將收緊長者二元乘車優惠計劃，車資10元以上計兩折，10元以下則維持繳付2元。勞工及福利局局長孫玉菡今日在社交平台，公開計劃實施實名制後首3個月的數據，反映60至64歲群組的受惠人數雖只佔近三成，但這個群組的車資補貼達2億440萬，佔補貼總額超過一半，亦較65歲或以上群組多約一億。



孫玉菡重申，推出「兩蚊兩折」後，將受惠人士劃分成不同年齡群組，作出不同對待，會令計劃設計變得相當複雜，不符合計劃「簡單易明」的原則。



政府將收緊長者二元乘車優惠計劃，車資10元以上計兩折，10元以下則維持繳付2元。(資料圖片)

60至64歲每月涉逾2億車資補貼 較65歲或以上群組高

長者兩元搭車優惠計劃日後收緊後，長者每月最多限搭240程，10元或以上車費將改為兩折搭車，60至64歲長者可續享優惠。

孫玉菡於社交平台公開計劃實施實名制後首3個月的數據，60至64歲曾享受優惠的人數約65萬，佔受惠人數29%；65歲或以上則約146萬，佔比為65%。

比對兩個群組的政府補貼金額，即向參與計劃的公共交通營辦商發還少收的車或船費款額，就60至64歲群組，每月涉及2億440萬，當中，61%為10元以上的車資；至於65歲以上群組，則佔1億3810萬，當中62%為10元或以下的車資。

(孫玉菡社交平台)

重申難將受惠人士分層對待 不符計劃「簡單易明」原則

而60至64歲群組的政府補貼金額佔總額逾半，孫玉菡解釋，計劃下政府向公共交通營辦商發還的票價差額，是以成人票價，扣除其自行提供的優惠，減去受惠者繳付的票價計算。

他指，由於現時部分公共交通營辦商向65歲或以上人士提供票價優惠，所以政府就此群組發還的票價差額會較小。他重申，將受惠人士劃分成不同年齡群組，作出不同對待，會令計劃設計變得相當複雜，不符合計劃「簡單易明」的原則。計劃的目的是讓所有長者更加願意出行，60至64歲年齡層都屬於長者。

(資料圖片)

稱60至64歲多跨區出行 受新方案較大影響

數據顯示，相比65歲或以上的人士，60至64歲人士的人均乘搭次數較高，乘搭成人票價10元以上路線的人次也較多。

孫玉菡表示反映一個現象，65歲或以上人士較少乘搭票價高於10元的長途路線，只佔該群組乘客人次17%，即使出行亦傾向在自己居住的區域附近活動。

至於60至64歲人士則較多作長途行程，佔該群組乘客人次34%，對跨區出行的需求一般較高。因此，60至64歲人士是在「兩蚊兩折」方案下受較大影響的一群。