長者優惠自助餐12大｜酒店回本任食！即開鮑魚、龍蝦　$178起

長者優惠自助餐｜不少酒店自助餐優惠也會惠及長者，部分自助餐更只需年滿60就可以享有長者優惠！除了生蠔、龍蝦、鮑魚任食外，更有不少多款以蟹入饌的熱食菜式推介，今次一口氣介紹12大長者自助餐優惠給大家。



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長者優惠自助餐【1】港青酒店 — 波士頓龍蝦、印度奶油雞／低至53折／買2送1

港青酒店YMCA本月主打極具特色的印度風情自助餐！自助餐除了有波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、即煮鮑魚、燒有骨牛肉西冷等美食外，最特別莫過於印度羊肉咖喱、印度奶油雞、印度丸子、印度米布甸等印度菜！不喜歡吃印度菜也沒關係，酒店另有平日自助午餐及早午合併自助餐！

👉🏻人均只需$325

港青酒店｜印度風情自助晚餐 • 包加一👉🏻人均只需$325

【買1送快閃】優惠價: $975/3位 (原價: $1,315)｜人均$325

星期一至四

成人：$468｜原價：$845

長者：$450｜原價：$845

小童：$379｜原價：$581

星期六日及公眾假期

成人：$499｜原價：$845

長者：$480｜原價：$845

小童：$417｜原價：$581

**買2送1快閃銷售日期：即日起至2025年3月5日 23:59

**供應日期：2025年1月6日至4月27日

港青酒店｜平日自助午餐 • 包加一👉🏻立即訂座

星期一至五，公眾假期除外

成人：$278｜原價：$328

長者：$260｜原價：$328

小童：$196｜原價：$240

港青酒店｜早午合併自助餐 • 包加一👉🏻立即訂座

星期六日及公眾假期

成人：$359起｜原價：$427起

長者：$330起｜原價：$427起

小童：$241起｜原價：$295起

地址：尖沙咀梳士巴利道41號

電話：2268 7000



長者優惠自助餐【2】黃竹坑南灣如心酒店I-O-N — 炒鮑魚仔、蒜茸蒸琵琶蝦／低至66折

黃竹坑I-O-N南灣如心酒店自助餐以「東南亞嘗鮮盛宴」為主題，烹調多款時令海鮮菜式，包括三葱爆炒鮑魚仔、娘惹蕉葉烤魔鬼魚、辣椒炒蜆等等，於晚上更會特別推出泰式蒜茸蒸琵琶蝦，而每日亦輪流供應冰鎮海鮮、泰式蝦刺身、涼拌墨魚仔沙律等冷盤。老友記現在更享66折優惠！

👉🏻$271起｜立即預訂

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黃竹坑 I-O-N｜東南亞嘗鮮盛宴假日自助午餐👉🏻$271起｜立即預訂

星期六、日及公眾假期 12:00pm - 2:30pm

成人：$319｜原價：$438

長者：$271｜原價：$372

小童：$239｜原價：$328

黃竹坑 I-O-N｜東南亞嘗鮮盛宴自助晚餐👉🏻立即訂座

星期一至五 6:30pm - 9:30pm

成人：$391｜原價：$581

長者：$311｜原價：$471

小童：$295｜原價：$427

星期六至日及公眾假期 6:30pm - 9:30pm

成人：$423｜原價：$581

長者：$343｜原價：$471

小童：$311｜原價：$427

地址：南灣如心酒店P3樓 I-O-N

電話：3968 8833



長者優惠自助餐【3】香港維港凱悅尚萃酒店——燒蠔、和牛壽喜燒／$221起／買1送1

香港維港凱悅尚萃酒店The Farmhouse咖啡廳再度推出「春祭り」日式主題自助餐，日式料理愛好者必試！當中包括即切刺身及火炙壽司、焼鳥串、唐揚炸雞、天婦羅、燒日本蠔配柚子酸汁等美食，週末晚餐還有和牛壽喜燒！還有季節限定菜式，如日式芝士蛋糕、抹茶提拉米蘇、草莓大福、日式草莓海綿蛋糕、限定雪糕口味等等。

香港維港凱悅尚萃酒店｜自助午餐・包加一👉🏻$221起｜立即訂座

【買1送1快閃】優惠價: $442起/2位｜人均$221

成人: $362｜原價: $442

長者: $320

小童: $221

香港維港凱悅尚萃酒店｜自助晚餐・包加一👉🏻立即訂座

【買1送1快閃】優惠價: $830起/2位｜人均$415

成人: $681｜原價: $831

長者: $542

小童: $416

**快閃優惠由即日起至3月2日 23:59

地址：北角北角邨里1號香港維港凱悅尚萃酒店西座2樓

電話：3896 9896



長者優惠自助餐【4】西環萬怡酒店MoMo Café ── 任食生蠔、雪場蟹腳／低至64折

西環萬怡酒店的MOMO Café最啱喜歡海鮮的老友記，就不能錯過最新主題自助晚餐《港口漁獲》，為大家帶來各種海鮮佳餚，無限供應任吃海鮮盛宴包括即開生蠔、雪場蟹腿、黃金螺、鮮蝦、蛤蜊、刺身，還有各款精心烹調的海鮮料理，如香茅青檸蒸海上鮮、意大利海鮮湯、辣酒煮翡翠螺、蒜蓉粉絲蒸扇貝！長者優惠低至64折！

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西環萬怡酒店｜花開富貴 · 春日饗宴自助午餐👉🏻立即訂座

星期一至五

成人：$210｜原價：$308

長者：$178.5｜原價：$261.8

小童：$148.5｜原價：$217.8

星期六至日及公眾假期

成人：$262.5｜原價：$385

長者：$231｜原價：$338.8

小童：$201｜原價：$294.8

西環萬怡酒店｜《港口漁獲》海鮮晚餐自助餐👉🏻立即訂座

星期一至四

成人：$397.6｜原價：$624.8

長者：$362.6｜原價：$569.8

小童：$271.6｜原價：$426.8

星期五至日及公眾假期

成人：$448.5｜原價：$657.8

長者：$412.5｜原價：$605

小童：$313.5｜原價：$459.8

地址：西營盤干諾道西167號香港萬怡酒店

電話：37178989



長者優惠自助餐【5】九龍酒店倚窗閣 — 任食鮑魚、帶子、波士頓龍蝦／低至62折

九龍酒店倚窗閣為您展開一場「海洋蒸の盛宴」自助晚餐！以蒸煮烹調鮑魚、海蝦、帶子、沙巴躉等時令海鮮，更有冰鎮波士頓龍蝦、面包蟹、帶子海膽意大利麵、和牛面頰、火焰雪山等多款佳餚！酒店另有「國際海鮮自助午餐」，可以任食北海道帶子刺身、磯煮鮑魚、加拿大雪花蟹腳、即切烤肉等主食，更有多達9 款Mövenpick雪糕任君選擇！

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九龍酒店倚窗閣｜海洋蒸の盛宴自助晚餐👉🏻立即訂座

成人：$467｜原價：$799

長者：$431｜原價：$559

小童：$431｜原價：$559

九龍酒店倚窗閣｜國際海鮮自助午餐👉🏻立即訂座

成人：$293｜原價：$449

長者：$255｜原價：$416

小童：$255｜原價：$416

地址：尖沙咀彌敦道19-21號 九龍酒店2樓

電話：2734 3803



長者優惠自助餐【6】荃灣西如心酒店Café Circles — 蟲草花螺頭燉湯、鮑魚雞粥／低至6折

荃灣西如心酒店推出「冬日珍饈滋養盛筵」自助餐，嚴選多款時令養生食材，包括南乳炆豬手、蟲草花螺頭燉湯以及鮑魚雞粥等，多款珍饈滋養美食。此外，還有一系列的壽司、刺身、精選烤肉、季節限定甜品，以及雪花蟹腳、鮑魚、凍蝦等冰鎮海鮮任食！現場汽水及啤酒無限暢飲。

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荃灣西如心酒店｜自助午餐 - 無限暢飲汽水及啤酒👉🏻立即訂座

星期一至五

成人：$347｜原價: $570

長者： $288｜原價: $482

小童： $288｜原價: $482

星期六至日

成人：$441｜原價: $570

長者：$373｜原價: $438

小童：$373｜原價: $438

荃灣西如心酒店｜自助晚餐 - 無限暢飲汽水及啤酒👉🏻立即訂座

星期一至五

成人：$519｜原價: $648

長者：$439｜原價: $548

小童：$439｜原價: $548

星期六至日

成人：$591｜原價: $738

長者：$511｜原價: $638

小童：$511｜原價: $638

地址：荃灣楊屋道8號荃灣西如心酒店9樓

電話：2280 2868



長者優惠自助餐【7】香港九龍東皇冠假日酒店 ── 芝士焗吉列廣島蠔、北京填鴨／低至９折

香港九龍東皇冠假日酒店尚廚近日推出「環球美食盛宴自助午餐」連無限暢飲，豐富環球美食包括新鮮生蠔、燒羊髀、日式汁煮海鱸柳、朝鮮風炒虎蝦球、三重芝士焗吉列廣島蠔、鴨肉關東煮、即製北京填鴨，逢星期六日還有限定菜式，例如松葉蟹腳、油甘魚及阿根廷天使粉紅蝦刺身，最適合喜歡食海鮮的老友記，現場還有八款口味的Haagen-Dazs雪糕及朱古力噴泉可以盡情享用！

👉🏻$298起｜立即訂座

香港九龍東皇冠假日酒店｜環球美食盛宴自助午餐連無限暢飲👉🏻9折訂座

中午12時至下午2時30分

星期一至五

成人：$348｜原價：$383

長者：$298｜原價：$328

小童：$248｜原價：$273

星期六至日及公眾假期

成人：$388｜原價：$427

長者：$338｜原價：$372

小童：$288｜原價：$317

香港九龍東皇冠假日酒店｜尋味歐陸之旅自助晚餐連無限暢飲👉🏻

下午6時30分至晚上9時30分

星期一至四

成人：$598｜原價：$658

長者：$518｜原價：$570

小童：$418｜原價：$460

星期五至日及公眾假期

成人：$638｜原價：$702

長者：$558｜原價：$614

小童：$458｜原價：$504

地址：香港將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店1樓

電話：3983 0688



長者優惠自助餐【8】荃灣悦品酒店 ── 鵝肝多士、花膠鵝掌／獨家72折＋包加一

悦品酒店推出鵝肝花膠貴族自助晚餐，精心炮製各款矜貴食材，除了主打的香煎鵝肝多士、雲腿花膠鵝掌扒翡翠，還有自助餐必食的海鮮，如即開活生蠔、冰鎮鱈場蟹腳、藍青口、翡翠螺、雜錦刺身等等，更有Häagen Dazs雪糕！老友記享獨家優惠低至72折！

👉🏻按此立即訂座

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荃灣悦品酒店｜鵝肝花膠貴族自助晚餐 • 包加一👉🏻立即訂座

成人：$448.7｜原價：$624.8

長者：$393.4｜原價：$547.8

小童：$306.5｜原價：$426.8

屯門悦品酒店｜鵝肝花膠貴族自助晚餐 • 包加一👉🏻立即訂座

星期五至日及公眾假期

成人：$425起｜原價：$624.8起

長者：$369.7起｜原價：$547.8起

小童：$282.2起｜原價：$426.8起

長者優惠自助餐【9】屯門悦品酒店 ── 瀨尿蝦、扇貝海鮮任食／低至68折

悦品酒店同時亦推出「海之誘惑自助午餐」，精心炮製豐富的海鮮美食，當中包括北寄貝魷魚絲沙律、泰式龍蝦魷魚燕窩沙律、避風塘炒瀨尿蝦、金銀蒜蒸扇貝，同時亦有自助餐必食的冰鎮海鮮如黃金螺、凍蝦、麵包蟹及雜錦刺身，喜歡吃海鮮的老友記，可以大飽口福！自助午餐包加一68折起！

👉🏻按此立即訂座

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荃灣悦品酒店｜海之誘惑自助午餐 • 包加一👉🏻立即訂座

星期六、日及公眾假期 12:00nn – 2:30pm

長者：$253.4｜原價：$327.8

小童：$202.3｜原價：$261.8

屯門悦品酒店｜海之誘惑自助午餐 • 包加一👉🏻立即訂座

星期六、日及公眾假期 12:00nn – 2:30pm

成人：$274.9｜原價：$382.8

長者：$235.4｜原價：$327.8

小童：$188｜原價：$261.8

地址：屯門建豐街4號悦品度假酒店‧屯門 2樓 The Platter

電話：3899 9222



地址：葵涌青山公路葵涌段443號悦品酒店‧荃灣地下低層（酒店提供穿梭巴士服務）

穿梭巴士位置：港鐵葵芳站（新都會廣場正門對出）

電話：3891 1928



長者優惠自助餐【10】歷山酒店 — 即開新鮮生蠔、和牛牛舌、即焗梳乎厘／低至7折

歷山酒店推出全新「和牛 · 海鮮爐端燒自助餐」，自助午餐有無限暢飲、即開新鮮生蠔、吞拿魚他他配黑魚子、蟹肉海膽蒸蛋白、頂級西冷牛扒、即焗梳乎厘、和牛牛肩胛肉、和牛牛舌等，自助晚餐更有大蝦串燒、照燒汁鴨肝飯糰等美食，每人更有額外一隻磯燒鮑魚及清半隻酒粕香焗龍蝦！最適合喜歡日式風味的老友記！

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歷山酒店｜和牛 · 海鮮爐端燒自助午餐連無限暢飲👉🏻立即訂座

星期六至日及公眾假期

成人：$375｜原價：$515

長者：$311｜原價：$427

小童：$191｜原價：$262

歷山酒店｜和牛 · 海鮮爐端燒自助晚餐連無限暢飲👉🏻立即訂座

星期五、六及公眾假期前夕

成人：$551｜原價：$757

長者：$455｜原價：$625

小童：$279｜原價：$383

歷山酒店｜環球美饌半自助晚餐👉🏻立即訂座

星期日至四

成人：$332｜原價：$405

長者：$242｜原價：$350

小童：$287

地址：香港北角城市花園道32號

電話：3893 2868



長者優惠自助餐【11】灣仔諾富特世紀酒店 — 任食即開生蠔、刺身／低至63折

灣仔諾富特世紀酒店推出海鮮自助午／晚餐！喜歡吃海鮮的老友記就不能錯過了！海鮮自助晚餐現場有無限量供應的即開鮮嫩生蠔，還有肉質飽滿的麵包蟹，以及蟹腳、凍蝦、青口、翡翠螺及多款壽司刺身，熱食就有地中海雞飯、川式水煮魚、鑊炒胡椒蟹、香港風味豉汁蒸魚、安格斯迷你漢堡、烤牛肉等等。

最近酒店還推出了下午茶自助餐，供應新鮮刺身、精選冷盤及各式三明治，甜點有招牌扁牛角酥、即叫即製法式薄餅、自家製伯爵茶英式鬆餅士多啤梨玫瑰果醬、櫻花布丁，3月23日前，每桌更享可免費享用氣泡酒一枝。

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灣仔諾富特世紀酒店｜海鮮自助午餐👉🏻立即訂座

成人：$321｜原價：$504

長者：$269｜原價：$416

小童：$231｜原價：$339

灣仔諾富特世紀酒店｜海鮮自助晚餐👉🏻立即訂座

成人：$489｜原價：$768

長者：$398｜原價：$416

小童：$300｜原價：$438

灣仔諾富特世紀酒店｜假日春意下午茶自助餐👉🏻立即訂座

成人：$331｜原價：$405

長者：$268｜原價：$328

小童：$232｜原價：$284

地址：灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店

電話：25989869



長者優惠自助餐【12】8度海逸酒店 — 法式芝士焗海鮮、即開生蠔／低至54折

8度海逸酒店的8度餐廳推出「鮮」味狂饗自助晚餐！晚餐有鱈場蟹腳、生蠔、海蝦、海螺、青口等冰鎮海鮮無限任食，熟食方面有避風塘軟殼蟹、日式清酒慢煮原隻鮑魚、紅酒燴牛脷、燒牛肉、扒羊架，甜品就有北海道3.6牛乳布甸、各款蛋糕及Mövenpick雪糕！

👉🏻按此立即訂座

8度海逸酒店｜「鮮」味狂饗自助晚餐👉🏻立即訂座

星期一至四

成人：$495｜原價：$598

長者：$423｜原價：$508

小童：$367｜原價：$438

8度海逸酒店｜「鮮」味狂饗自助晚餐👉🏻立即訂座

星期五、六日及公眾假期及前夕

成人：$611｜原價：$718

長者：$551｜原價：$648

小童：$492｜原價：$578

8度海逸酒店｜假日自助午餐👉🏻立即訂座

星期六及日及公眾假期及前夕

成人：$342｜原價：$468

長者：$314｜原價：$578

小童：$286｜原價：$538

地址：馬頭涌九龍城道199號

電話：2126 1988



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