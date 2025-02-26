財政預算案｜消息：兩蚊兩折最遲明年9月推　每月限程未有時間表

新一份《財政預算案》提出，將現時長者兩元乘車優惠改為「兩蚊兩折」，即票價十元或以下維持兩元，而十元以上則改為全額車資的兩折，並提出每月240程的優惠程數，政府消息人士預計，新安排可助一個財政年度節省開支約6.8億元。



消息指，政府內部認為「長車短搭」情況不嚴重，新安排是希望借經濟誘因，改變長者出行習慣，強調會確保有足夠宣傳，不會讓長者感到混淆，又建議子女可為長者自製「卡仔」，列明常搭路線的折後車資。消息指，「兩蚊兩折」最遲明年9月推出，每月限程措施，則因涉複雜技術問題，暫未有時間表。



▼財政預算案．調整2元乘車計劃▼



+ 2

政府認為「長車短搭」不嚴重 強調「制度上容許」

消息人士指，當局在調整二元乘車優惠時，主要考慮兩個社會共識﹐包括乘車次數不應無限；不應存在長車短搭，又稱社會上的各種建議方案，當局都「通盤考慮」過。消息人士提到，現時各交通工具車資十元以上路線佔整體約六成，當局認為是合適劃界；跨境路線的車資同樣跟隨調整措施。

就社會關注的「長車短搭」情況，消息人士透露，政府內部認為情況不嚴重，只是社會上的印象，但坦言難以掌握到底多少人有長車短搭的習慣。消息人士又強調，當局「制度上容許」長車短搭，稱「長車短搭不是濫用」。

消息人士指，「兩蚊兩折」是針對長車短搭情況，希望借經濟誘因改變長者出行習慣。他舉例指，由金鐘前往銅鑼灣，有不少路線都在十元以下，在「兩蚊兩折」計劃下仍為兩元；但若長者「趕時間」，可以選擇「豪畀佢」，例如可付5.4元，轉乘一條原票價27元的過海線。他又稱，較原先多出的3.4元，不少長者都「好緊張」。

現時，港鐵為用八達通付車資的乘客提供優惠，所付車資會較購買車票略低。消息人士稱，將以「原價」，即購買車票的車資，計算折扣。

▼2月26日 陳茂波公布財政預算案▼



+ 23

分段收費未有時間表 建議子女為長者製「卡仔」計新車資

至於用分段收費解決長車短搭問題，消息人士表示，當局會持續與巴士公司商討增加可以使用分段收費的路線，但沒有相關時間表。 他解釋，方案需顧及長途旅客的出行需要，避免吸引過多短途旅客乘坐長途線，同時避免巴士公司因此需加開班次。

消息人士強調，政府會確保有足夠宣傳，不會讓長者感到混淆；又建議子女可以為長者自製「卡仔」列明長者常搭路線的折後車資。

（資料圖片）

設每月240程 平均每日8程上限 稱絕大部分人夠用

至於程數上限，消息人士提到，只有極少部分長者會每日搭超過十程；設每月240程，即每日平均八程的上限，是因為「唔想令長者好緊張咁記住自己搭幾多程車」，故設定了足夠絕大部分人使用的程數。

他又舉例指，假設長者每日都要搭車到子女家中「湊孫」，即使每程都要轉車、一日來回兩次，八程車仍足夠應付。如每日乘搭的程數不同，仍可「拉上補下」，強調240程足夠應付長者需求，「基本上（長者）做返而家就得」。

至於執行細節，例如餘下程數以曆月計算，還是拍卡付車資當刻的一個月內淨餘程數計算，有待確定。

（資料圖片）

「兩蚊兩折」最遲明年九月實施 程數上限未有時間表

政府預計，「兩蚊兩折」將不遲於明年九月起實施，被問到為何需時要超過一年半，當局稱是參考去年實施樂悠卡實名制，八達通系統改動的需要時間，又強調「兩蚊兩折」屬政府高度機密，不會提早向任何私營機構透露，故該時間只屬估計，政府會與八達通持續商討，未來會有詳細時間表。每月程數上限則涉及較複雜的技術問題，估當局暫時未有時間表。

至於十元的劃線會否再改變、何時會再檢討等，消息人士指，調整二元乘車優惠是「Sentimental Issue」，不希望長者為此長期憂心，因此沒有相關時間表。

政府預計實施調整後，一個財政年度可以節省開支約6.8億元。消息人士指，估計數字是根據去年第四季樂悠卡實名制後，長者乘搭原價十元以上路線的多少所得，不包括實施「兩元兩折」對長者選乘習慣的潛在影響。

▼2月26日 財政預算案重點▼

