財政預算案｜撤$2500學生津貼及行「兩蚊兩折」優惠　年省26.8億

面對財赤，財政司司長陳茂波於最新公布的財政預算案2025有多項節流措施，派糖亦大減，市民焦點在教育局將於9月新學年起取消2500元學生津貼，以及長者二元乘車優惠計劃變「兩蚊兩折」優惠。



相關政策局今日（27日）舉行記者會，教育局局長蔡若蓮表示，取消2,500元學生津貼，每年可節省20億元；勞工及福利局局長孫玉菡指「兩蚊兩折」實施後，每年可以節省6.8億元。



勞工及福利局局長孫玉菡重申，二元乘車計劃有幾個重點，包括受惠對象維持60歲不變，但設每月240程車程限制，即平均每日8程，另有「兩蚊兩折」安排。他表示，相關安排27/28年，每年可以節省6.8億元。

他指，不認為調整兩元優惠與政策初衷有矛盾，但承認10元以上車程，長者「扲荷包會多咗少少 」，但認為新方案下資助仍屬可觀。至於計劃行政費方面，孫玉菡稱，暫時未有估算，仍需要與八達通公司商討，但相信行政費可低於一年節省的6.8億元。

▼財政預算案．調整2元乘車計劃▼



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孫玉菡指，「兩蚊兩折」會在明年9月前實施。他解釋，之所以要18個月才能實施，是因為市面上有1.7萬部八達通機，政府需要時間調整和檢驗機器。他表示，政府參考了上次調整計劃受惠年齡的時間，指上次調整需時26個月。孫稱，會跟八達通公司溝通，希望可以完成詳細評估，儘快完成調整。但指今日無法給出肯定答案。

取消2500元學生津貼 蔡若蓮：政府面對財政困難 考慮精準扶貧政策

教育局局長蔡若蓮表示，非常重視教育，儘管政府正面對財政困難，仍堅持對教育的承擔。她稱因考慮到政府「精準扶貧」政策，教育局亦因時制宜，整合資源，故取消免入息審查的2500元學生津貼，指現已有各種資助幫助有需要學生，包括書簿津貼等，強調會確保不因經濟困難，而影響教育質素。

▼財政預算案．$2500學生津貼取消▼



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蔡若蓮表示，不會就財政預算案內容，透露予個別議員聽，但在共渡時艱和節省開支上，有與教育界溝通。她指就教育局提供的現有津貼，有校長反映希望資源運用上，多一點靈活彈性。教育局常任秘書長李美嫦補充，專責小組將於4月盤點學界不同津貼的種類、目的和金額，期望拆牆鬆綁，例如跨學科運用津貼，料今年內完成有關工作。

就八大被要求回撥儲備共40億元，蔡若蓮表示，不會影響大學的財政布局，扣除後依然有四個月的財政儲備，並強調是次回撥為一次性。

▼2月26日 陳茂波公布財政預算案▼



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▼2月26日 財政預算案重點▼

