兩元優惠｜調查發現過半長者不同意兩蚊兩折　逾7成同意落車拍卡

新一份《財政預算案》公布，長者兩元乘車優惠將調整為「兩蚊兩折」，料最快明年9月分階段實施。明愛長者聯會一項調查發現，1,079份有效回覆中，近半長者對預算案表示不滿意或十分不滿意。針對「兩蚊兩折」措施，過半數受訪者不同意新方案，逾7成長者認為應加快執行「落車拍卡」。



2月26日，財政司司長陳茂波公布財政預算案。（資料圖片/梁鵬威攝）

46.3%受訪者不滿意新一份預算案

明愛長者聯會就新一份預算案中的長者福利措施，舉行問卷調查，發現受訪者滿意度較低。1,079份有效回覆中，有46.3%受訪者表示不滿意或十分不滿意，僅約一成人表示滿意或十分滿意，另外約四成人認為普通。

對於「兩蚊兩折」的乘車優惠調整，過半數受訪者不同意「兩蚊兩折」新方案，逾73.1%受訪者同意加快執行「落車拍卡」措施，75.1%同意對優惠措施設立定期檢討機制。醫療方面，87.6%受訪者同意政府應提高醫療券津貼金額，以應對醫療支出的增加，其中近半認為應增加1,000元。

長聯會促執行「落車拍卡」 解決長車短搭

長聯會認為，「落車拍卡」可解決長車短搭帶來的額外補貼問題，又指對上一次修訂長者醫療券資助額已是2014年，近十年來本港醫療通脹物價持續上升，呼籲政府關注長者的醫療需求，及時調整醫療券金額。

去年11月，明愛長者聯會就長者對施政報告意見進行調查。（明愛長者聯會提供）