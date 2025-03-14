日本地震｜縱橫遊復活節日本團按年減半　推地震全數退款保障吸客

日本繼年初的流感大爆發後，最近接連出現食物中毒事件，有網民稱北海道Kiroro Clubmed度假村在今年3月出現大規模諾如病毒感染。不過病毒並非影響港人遊日意欲的最大因素，縱橫遊今日（14日）表示，受到日本地震及海嘯等預言影響，今年復活節假期的報名團數只有去年的一半，即大約每日5團出發，因此今日特地推出日本地震額外保障，期望可增強顧客的信心。永安旅遊亦指，報名日本團的數字按月回落約一至兩成，當中又以北海道團最受打擊。



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日本年初起不斷爆負面消息︰大S疑染流感病逝、諾如病毒、地震海嘯等預言及分析

最近一連串負面消息似乎在打擊港人赴日旅遊的意欲，例如今年初的流感大爆發，台灣明星徐熙媛（大S）懷疑遊日期間染上流感病逝，同時北海道近日也爆發諾如病毒，另有外國預言家預計日本今年將出現地震、海嘯或火山爆發，甚至本地堪輿學家七師傅，也呼籲市民7月至8月切勿到日本旅遊。

日本媒體引述當地專家最新研究報告指，北海道東南部外海的千島海溝，已累積足以發生黎克特制9級地震的能量，呼籲外界為可能出現的地震和海嘯，做好防範和災害應變措施。天文台早前也發布一篇名為《日本南海海槽的地震風險及其對香港的潛在影響》的文章。

縱橫遊袁振寧︰受災難預言影響 今年復活節每日5團出發日本

縱橫遊常務董事袁振寧表示，最近有關地震、海嘯及火山爆發的預言，已確實影響市民的報團意欲，今年復活節假期的報名團數只有去年的一半，即大約每日5團出發，部份顧客轉往歐洲及杜拜旅遊。至於下半年的情況，則視乎市場反應再作調節。

為了挽回顧客的信心，袁振寧今午在社交平台公布推出日本地震額外保障，凡購買縱橫遊提供的旅遊保險，當遇到5級或以上地震，同時行程位於避難區域內，出發當日或7日內出發的顧客都可選擇全數退款，不扣除任何手續費。

2024年8月，日本氣象廳首次發布「巨大地震注意（南海海槽地震臨時情報）」警報，有受訪市民稱會如常到日本旅遊，亦準備好求助資訊。（資料圖片／郭梓謙攝)

永安旅遊︰北海道團最受打擊 但不影響整體生意

永安旅遊總經理馬世文表示，流感及諾如病毒不影響顧客赴日旅遊的意欲，徐熙媛病逝只影響一周時間，惟部份顧客對日本可能爆發的地震感到憂慮。他指，近日報團數字相比上個月中，回落約一至兩成，當中又以北海道團最受打擊，部份轉往鄰近的內地、韓國、台灣、馬來西亞旅遊。

馬世文強調，由於永安旅遊的產品不僅限於日本，因此不影響整體生意。他透露，去年初本港經濟市道低迷，加上航空業運力未回復，機票價格高企，以致報團數目不理想，反觀今年首季機票價格回落，即使日本團受負面消息影響，報團數字仍然高於去年，其他旅遊目的地更有顯著上升。