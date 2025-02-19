遊日本4月起碌卡需輸入PIN碼?　居日KOL：海外卡不受影響

近日網上有傳，日本信用卡協會為防止有人盜用信用卡，自4月起在日本所有地方使用信用卡，必須輸入4位「暗証番號」PIN碼，取代以往電子簽名做法，令不少準備遊日的市民擔心會否受影響。

不過，有居住於日本的台灣網紅指，相關措施僅使用於日本本地信用卡，其他海外發出的信用卡不受影響。記者今日（19日）以顧客身份向恒生和滙豐銀行查詢，均獲回覆指其信用卡不設PIN碼。



近日網上有傳，自4月起在日本所有地方使用信用卡，必須輸入4位「暗証番號」PIN碼.（Twitter@mori_keke）

網民指部分商店食店會提早於3月尾實施

最近有網民表示，原本於日本用信用卡，只要簽名或拍卡即可，但日本信用卡協會為了防止盜用信用卡，規定自4月1日起，在日本使用信用卡必須輸入一個4位數的「暗証番號」PIN碼。

該網民續指，日本當地的大公司機構已經陸續出公告，提醒消費者使用信用卡時輸入PIN碼，更指部分商店食店會提早於3月尾實施，就提醒所有即將去日本旅行的人留意，免得購物或付款時無法使用信用卡。

日本信用卡協會為了防止盜用信用卡，規定自4月1日起，在日本使用信用卡必須輸入一個4位數的暗証番號PIN碼。（網上圖片）

居日台灣KOL：措施適用日本所發信用卡為主

不過，居住在日本的台灣網紅「宛兒ゆずき」在Instagram發「闢謠網路錯誤資訊」影片,指經過查證後，證實相關措施是以日本所發的信用卡為主，並不適用於國外信用卡，由於不少外國銀行發出的信用卡沒有設置PIN碼，因此顧客仍可透過電子簽名使用信用卡。她提醒市民毋須「跑一趟到銀行或是大量換日幣」。

項明生：許多市民都不知道信用卡PIN碼

旅遊達人項明生表示，許多市民都不知道自己信用卡的PIN碼是甚麼，需要向銀行查詢，認為相關措施不方便，所幸非日本發行信用卡不受影響，而且不少信用卡都無設置PIN碼。

恒生和滙豐銀行客服：信用卡都無PIN碼

記者以顧客身份向恒生和滙豐銀行客服查詢。滙豐銀行職員表示信用卡沒有交易密碼，但若有外國店舖只收取使用PIN碼的信用卡，顧客即無法使用滙豐信用卡付款；提款卡則設交易密碼，由顧客自行設定。恒生銀行職員則指，其信用卡不設交易密碼，亦沒有收到相關通告，指目前信用卡在日本大部分店舖仍可正常使用。