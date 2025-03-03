HK Express推出香港直飛日本石川小松機場航線　逢周一四六往返

HK Express香港快運今日（3日）公布開辦日本北陸航線。由4月24日起，將推出香港直飛石川縣小松機場的全新航線，每周三班來回航班，稱可以在四小時直達北陸地區，不用再於東京轉乘新幹線，便可到鄰近的金澤、富山、加賀、福井等城市。



HK Express香港快運4月24日起，將推出香港直飛石川縣小松機場的全新航線。

香港快運表示，旅客亦可以「Open Jaw」形式安排行程，自由配搭於附近的名古屋進出小松。

為慶祝開啟小松航線，香港快運推出限時優惠，小松及名古屋「經濟飛」單程票價由208元（包括一件隨身物品及一件登機行李），可由即時至明晚（4日）11時45分期間登入官網或使用手機應用程式預訂兩大航點的優惠機票。

各航點旅遊日期如下：

•小松：2025年4月24日至10月25日

•名古屋：2025年3月10日至10月25日

快運指，小松位於日本西海岸石川縣的中心，是北陸地區的主要門戶，與鄰近的金澤完美融合了自然美景、歷史遺跡和文化體驗。金澤以日本三大名園之一的兼六園和熱鬧的武士街區聞名，加上金澤的加賀友禪絲綢染色工藝，展現了日本豐富的歷史文化；小松則是一個靜謐的度假勝地，四周風景有白山和寧靜的木場潟。