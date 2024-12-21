回顧2024．逝者篇｜抗癌鬥士楊嘉驃遺愛人間　孫公、呂志和同離開

【2024大事回顧/楊嘉驃Gabriel/鄭威濤/孫明揚/呂志和/李越挺】2024年臨近尾聲，回顧今年，無論政界及商界都分別有名人與世長辭。其中教育界共有兩名重榜級人物離世，包括人稱「孫公」及「拆彈專家」的孫明揚，以及首位華人教育署署長李越挺。前者的「孫九招」最為人熟知，擔任教育局局長期間「微調」中學教學語言政策，影響至今；至於後者於任內推動落實九年免費教育，讓廣大學生受惠。



商界方面，「澳門新賭王」呂志和離世，出殯當日更由10名港澳政商界名人扶靈，包括港澳兩地的前特首及中聯辦官員，可見其影響力橫跨中港澳。而港人熟知的板長壽司，其創辦人鄭威濤亦因胰臟癌逝世，從此豪擲「日本一」成為絕響，由他一手創辦的板長壽司亦已全線結業。



另外人間有愛，28歲的抗癌鬥士楊嘉驃英年早逝，但他臨終前捐出80萬元予香港兒童癌病基金，協助受癌魔折磨的小朋友，願他在天國可得到安息。



人稱「孫公」的孫明揚。（資料圖片／鄭子峰攝）

孫公任內推孫九招穩樓市、「微調」中學教學語言政策

人稱「孫公」的孫明揚，近年因病痛曾多次進院，終在10月22日離世，享年80歲。他在1966年大學畢業後，開啟長達46年官場生涯，由上世紀90年代起擔任多項要職，包括政制事務局局長（即現時政制及內地事務局）、民政事務局局長、房屋及規劃地政局長、教育局局長等，因此他又被稱為「拆彈專家」。

孫明揚在2002至2007年期間，擔任房屋及規劃地政局局長。當時本港正經歷金融風暴後的樓市低迷，他在任內推出「孫九招」成功穩住樓市，但導致日後樓價高企及公屋輪候時間大增等土地問題。

孫明揚離開政府前，在2007至2012年出任教育局局長，任內最為人熟知是「微調」中學教學語言政策，打破「中中、英中」二元分法，又落實「自願優化班級結構」計劃，以縮班應對殺校問題。

李越挺為首位華人教育署署長。（教大校友及拓展事務處影片截圖）

首位華人教育署署長李越挺推動九年免費教育

另一名教育界官員、前教育署署長李越挺於9月17日離世，享年86歲。他早於1960年入職教育司署助理教育主任，於1987至1992年期間出任教育署署長，屬「紅褲子」出身的署長，亦是教育署職系中，首位獲擢升為署長的華人公務員。

李越挺任內規劃香港的教育體系，例如推動落實九年免費教育，讓廣大學生受惠。他並促成多所師範學院合併，推動高中教育和相應的教師培訓，提出在小學編制加入學位教師職位，為香港教育系統奠定根基。

李越挺任內最受爭議為1992年5月8日的暴雨，當時天文台一小時內錄得高達109.9毫米的雨量紀錄。惟教育署早上並無宣布停課，不少學生因水浸及山泥傾瀉無法上學。事後天文台建立新一套暴雨警告系統，取代1967年起用的警告，而他備受各界抨擊，最終提早退休。

有「澳門新賭王」之稱的呂志和享年95歲。（資料圖片）

「澳門新賭王」呂志和離世 影響力橫跨中港澳

有「澳門新賭王」之稱的呂志和於11月7日離世，享年95歲。由於日本侵華，他在中一時被迫停學，年僅13歲便嘗試創業，直至1955年在港創立首家嘉華公司，其後發展成嘉華集團，並在1989年8月於港交所上市。他並踏足澳門賭業，創辦銀河娛樂集團，成為首間於港交所上市的博彩公司，並在2013年被納入恒生指數成份股。

而呂志和出殯當日，更由10名港澳政商界名人扶靈，包括全國政協副主席何厚鏵、香港前特首曾蔭權及林鄭月娥、澳門前特首崔世安、香港中聯辦副主任尹宗華、澳門中聯辦副主任黃柳權等，可見他從商多年的地位崇高。

板前壽司及板長壽司創辦人兼董事總經理鄭威濤。（資料圖片 / 朱棨新攝）

2008年，他以43萬港元，在日本築地市場投得「日本一」的藍鰭吞拿魚，成為首位投得「日本一」的港人，成一時佳話。（網上圖片）

板長壽司創辦人鄭威濤豪擲「日本一」成絕響

鄭威濤為板前壽司及板長壽司的創辦人兼董事總經理。他曾以特許經營方式引入味千拉麵，再在2004年成立板前壽司，並曾參與無綫電視的節目《和味無窮》。其後他在2007年再下一城，開設板長壽司主打高檔日式料理。

鄭威濤並在2008年成為首位投得「日本一」的港人，當時他豪擲43萬港元，在日本築地市場投得被冠上「日本一」之名的藍鰭吞拿魚。惟他在2017年確診胰臟癌，晚年到日本居住及治療，最終延至4月2日離世，終年57歲。

更令人不勝唏噓的是，全盛時期風靡全港，曾擁有逾25間店的板長壽司，在鄭威濤離世後，各區分店陸續結束營業，至年底已宣告全線結業。

抗癌鬥士楊嘉驃（Gabriel）於復活節前離世。（楊嘉驃IG圖片）

抗癌鬥士楊嘉驃捐80萬元助患癌小朋友

抗癌鬥士、28歲末期癌症患者，港大畢業生楊嘉驃（Gabriel）於三月下旬離世。他原本在一間投資銀行工作，最初只感到輕微胃痛，惟照胃鏡後確診患上末期胃癌，存活率只有10％或以下。但他毅然踏上抗癌路，更樂觀表示︰「我就是要做這10％人。」

可惜抗癌不果，楊嘉驃的肝臟再發現10多粒腫瘤，醫生斷言他的平均壽命只僅餘3至6個月。雖然他最終放棄治療，但不忘照顧未婚妻和朋友的感受，更捐出80萬元，讓香港兒童癌病基金協助同受癌魔折磨的小朋友，願他在天國可得到安息。